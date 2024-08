Siniaková se po olympijském zlatu vrátila porážkou, Muchová vykročila za obhajobou finále

Kateřina Siniaková (28) na turnaji WTA 1000 v Cincinnati ani pošesté nenašla cestu k vítězství a popáté se loučí po porážce v úvodním kole hlavní soutěže. Letos česká tenistka v prvním utkání od zisku olympijského zlata v mixu neudržela vedení proti nasazené Rusce Anně Kalinské (25) a prohrála 6:1, 2:6, 3:6. Naopak uspěla Karolína Muchová (27), jež po odvrácení pěti setbolů v řadě porazila Ukrajinku Dajanu Jastremskou (24) a vykročila za obhajobou loňského finále. První kolo čeká ještě Marii Bouzkovou (26).

Kateřina Siniaková na posledních velkých akcích slavila úspěchy ve čtyřhře se třemi různými partnery. Na Roland Garros (s Coco Gauffovou) a ve Wimbledonu (s Taylor Townsendovou) triumfovala v deblu žen a na olympiádě (s Tomášem Macháčem) získala zlatou medaili z mixu. K tomu přidala triumf na Livesport Prague Open po boku Barbory Krejčíkové.

Ve dvouhře ale už na čtvrtém turnaji po sobě nevyhrála víc jak jedno utkání. Na tvrdém povrchu v Cincinnati stejně jako na olympiádě na pařížské antuce skončila hned v prvním kole. V Ohiu neudržela vedení proti světové šestnáctce Anně Kalinské a neoplatila jí vyřazení z loňského US Open.

Osmadvacetiletá Češka přitom začala skvěle a po necelé půl hodině získala první set. Jenže v dalším průběhu i vinou osmi dvojchyb šestkrát neudržela podání a po hodině a tři čtvrtě prohrála 6:1, 2:6, 3:6.

Statistiky zápasu Anna Kalinská – Kateřina Siniaková Livesport

Siniaková v Cincinnati hrála pošesté a opět ve dvouhře nevyhrála jediný zápas. Popáté skončila v prvním kole hlavní soutěže, jednou vypadla v kvalifikaci.

Ještě než se Siniaková vydá na generálku na US Open do Clevelandu, odehraje v Cincinnati čtyřhru. V té se představí po boku domácí Townsendové, s níž se i vzhledem k reálné šanci kvalifikovat se na Turnaj mistryň domluvila na spolupráci do konce sezony.

Kalinská, která na předchozích dvou akcích (Wimbledon a Toronto) skrečovala osmifinálové utkání, ve druhém kole vyzve Paulu Badosaovou. Španělská tenistka, jež před deseti dny ve Washingtonu ukončila více než dvouleté čekání na titul, zahájila své působeni na tisícovce v Cincinnati výhrou 6:2, 7:5 nad domácí Peyton Stearnsovou a z posledních 12 zápasů zaznamenala 10. vítězství.

Poprvé od porážky v zápase o olympijský bronz ve čtyřhře žen se na kurtu představila Karolína Muchová. V prvním zápase na tvrdém povrchu od loňského US Open zdolala 7:6, 6:2 sousedku ze světového žebříčku Dajanu Jastremskou, byť v první sadě třikrát nepotvrdila brejk a v tie-breaku za stavu 1:6 čelila pěti setbolům v řadě. S Ukrajinkou neztratila ani ve čtvrtém vzájemném duelu jediný set.

Sedmadvacetiletá Češka tak úspěšně vykročila za obhajobou loňského finále. Ve druhém kole se utká poprvé s domácí světovou šestkou Jessicou Pegulaovou, jež v pondělí slavila triumf v Torontu.

Ve středu večer do turnaje vstoupí ještě Marie Bouzkové, která se střetne s polskou kvalifikantkou Magdalenou Frechovou.

Už v úterý vítězně odstartovala Karolína Plíšková, naopak hned po úvodním vystoupení vypadla Linda Nosková.

Ani v Cincinnati nezahájily přípravu na US Open dvě žebříčkově nejvýše postavené Češky a vítězky posledních dvou ročníků Wimbledonu Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková, které stále trápí zdravotní potíže.

Silné startovní pole

Cincinnati se těší z výrazně našlapanějšího startovního pole oproti v pondělí dohrané tisícovce v Torontu. Nechybí světová jednička Iga Šwiateková, Jelena Rybakinová, Jasmine Paoliniová či olympijská vítězka Qinwen Zheng. Titul obhajuje Coco Gauffová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati