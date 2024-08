Siniaková se po olympijském zlatu vrátila porážkou, v Cincinnati nevyhrála ani na šestý pokus

Kateřina Siniaková (28) na turnaji WTA 1000 v Cincinnati ani pošesté nenašla cestu k vítězství a popáté se loučí po porážce v úvodním kole hlavní soutěže. Letos česká tenistka v prvním utkání od zisku olympijského zlata v mixu neudržela vedení proti nasazené Rusce Anně Kalinské (25) a prohrála 6:1, 2:6, 3:6. Ve středu v Ohiu odstartují ještě Karolína Muchová (27) a Marie Bouzková (26).

Kateřina Siniaková na posledních velkých akcích slavila úspěchy ve čtyřhře se třemi různými partnery. Na Roland Garros (s Coco Gauffovou) a ve Wimbledonu (s Taylor Townsendovou) triumfovala v deblu žen a na olympiádě (s Tomášem Macháčem) získala zlatou medaili z mixu. K tomu přidala triumf na Livesport Prague Open po boku Barbory Krejčíkové.

Ve dvouhře ale už na čtvrtém turnaji po sobě nevyhrála víc jak jedno utkání. Na tvrdém povrchu v Cincinnati stejně jako na olympiádě na pařížské antuce skončila hned v prvním kole. V Ohiu neudržela vedení proti světové šestnáctce Anně Kalinské a neoplatila jí vyřazení z loňského US Open.

Osmadvacetiletá Češka přitom začala skvěle a po necelé půl hodině získala první set. Jenže v dalším průběhu i vinou osmi dvojchyb šestkrát neudržela podání a po hodině a tři čtvrtě prohrála 6:1, 2:6, 3:6.

Statistiky zápasu Anna Kalinská – Kateřina Siniaková Livesport

Siniaková v Cincinnati hrála pošesté a opět ve dvouhře nevyhrála jediný zápas. Popáté skončila v prvním kole hlavní soutěže, jednou vypadla v kvalifikaci.

Ještě než se Siniaková vydá na generálku na US Open do Clevelandu, odehraje v Cincinnati čtyřhru. V té se představí po boku domácí Townsendové, s níž se i vzhledem k reálné šanci kvalifikovat se na Turnaj mistryň domluvila na spolupráci do konce sezony.

Kalinská, která na předchozích dvou akcích (Wimbledon a Toronto) skrečovala osmifinálové utkání, ve druhém kole vyzve Paulu Badosaovou. Španělská tenistka, jež před deseti dny ve Washingtonu ukončila více než dvouleté čekání na titul, zahájila své působeni na tisícovce v Cincinnati výhrou 6:2, 7:5 nad domácí Peyton Stearnsovou a z posledních 12 zápasů zaznamenala 10. vítězství.

Během středy do turnaje vstoupí ještě další dvě Češky. Loňská finalistka Karolína Muchová v prvním kole narazí na Ukrajinku Dajanu Jastremskou, Marie Bouzkové se střetne s polskou kvalifikantkou Magdalenou Frechovou.

Už v úterý vítězně odstartovala Karolína Plíšková, naopak hned po úvodním vystoupení vypadla Linda Nosková.

Ani v Cincinnati nezahájily přípravu na US Open dvě žebříčkově nejvýše postavené Češky a vítězky posledních dvou ročníků Wimbledonu Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková, které stále trápí zdravotní potíže.

Silné startovní pole

Cincinnati se těší z výrazně našlapanějšího startovního pole oproti v pondělí dohrané tisícovce v Torontu. Nechybí světová jednička Iga Šwiateková, Jelena Rybakinová, Jasmine Paoliniová či olympijská vítězka Qinwen Zheng. Titul obhajuje Coco Gauffová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati