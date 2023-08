Vondroušová je letos už pojedenácté ve 3. kole, v Cincinnati postupuje i Muchová

Markéta Vondroušová (24) již pojedenácté v sezoně vyhrála minimálně první dva zápasy na turnaji. Na "tisícovce" v Cincinnati den po výhře nad krajankou Kateřinou Siniakovou neztratila set ani s Anastasií Potapovovou (22), kterou po obratu z 2:4 v prvním setu přehrála 6:4, 6:2. Do osmifinále postoupila také Karolína Muchová po třísetové výhře nad Chorvatkou Petrou Martičovou. O místo mezi šestnáctkou nejlepších v Ohiu zabojují ještě Marie Bouzková a ve vzájemném duelu Petra Kvitová s Lindou Noskovou.

Markéta Vondroušová po wimbledonském triumfu krátce odpočívala a po přesunu na US Open Series už vyhrála čtyři z pěti zápasů. Po Montrealu se dostala do osmifinále bez ztráty setu i na dalším podniku WTA 1000 v Cincinnati, kde v minulosti neuhrála jediný set.

Letos si po krajance Kateřině Siniakové poradila i s Anastasií Potapovovou. V úvodu sice prohrála první dva gamy, ale od stavu 2:4 získala pět her v řadě a ani ještě další dva prohrané servisy ji na cestě k výhře 6:4, 6:2 nezastavily. Soupeřce oplatila únorovou porážku z Lince a vzájemnou bilanci upravila na 3:1.

Sestřih zápasu Vondroušová – Potapovová Livesport

Světová desítka Vondroušová v osmifinále vyzve domácí semifinalistku z roku 2017 a vítězku následného US Open Sloane Stephensovou. S o šest let starší Američankou se střetne poprvé.

Karolína Muchová zvládla druhý třísetový souboj během dvou dnů. Po bitvě s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou zvládla i dvou a půlhodinovou přetahovanou s Petrou Martičovou. Chorvatku zdolala 6:3, 3:6, 6:3, přestože ji v závěru trápily bolesti zřejmě břišního svalu.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce po zisku prvního setu nevyužila v úvodu druhé sady tři šance na brejk. V rozhodujícím setu už úspěšná byla, navíc odvrátila všech pět brejkbolů a soustředěným výkonem mířila za vítězstvím. I když se občas s bolestivou grimasou chytila za pravý bok, náskok si pohlídala. Duel uzavřela přímým bodem z podání.

Sestřih zápasu Muchová – Martičová Livesport

Muchová tak i na druhé 'tisícovce' před US Open postoupila do osmifinále. O vylepšení výsledku z Montrealu si zahraje se světovou osmičkou Mariou Sakkariovou z Řecka, s níž vede ve vzájemné bilanci 3:1. Prohrála pouze první a jediný vzájemný duel na tvrdém povrchu již před sedmi lety na turnaji ITF, během posledních tří sezon vyhrála všechny tři antukové souboje. Naposledy letos cestou do finále French Open.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati