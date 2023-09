Češi vyhlíží soupeře pro čtvrtfinále Davis Cupu. Mohou potkat Finsko, Austrálii či Francii

Čeští tenisté čekají na jméno soupeře pro čtvrtfinále Davisova poháru. Losování se uskuteční v úterý a už nyní je jisté, že se v play off střetnou s Finskem, nebo týmem, který skončí na druhém místě ve skupině B.

Z pohledu českého týmu je nejdůležitějším nedělním střetnutím bitva mezi Velkou Británií a Francií, ve které získal první bod pro Brity Daniel Evans, který dokázal otočit zápas s Arthurem Filsem ze stavu 3:6 a 1:3 k vítězství 2:1 na sety. Poté ale v následné dvouhře Cameron Norrie prohrál s Ugo Humbertem 6:7, 6:3 a 5:7 a tak o postupujícím rozhoduje závěrečná čtyřhra.

Pokud by Britové pro sebe závěrečný debl pro sebe získali, vyhrají skupinu B a na druhém místě skončí Austrálie. V případě, že by Francie dokázala v Manchesteru zápas otočit ve svůj prospěch, na prvním místě zůstane Austrálie a druhá skončí Francie.

Závěrečný turnaj play off se odehraje ve španělské Málaze mezi 21. a 26. listopadem a výběr nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila bude díky výsledkům v kvalifikačních bojích nasazený. Češi prošli mezi osm nejlepších týmů poté, co loni na podzim zvládli duel I. světové skupiny s Izraelem (3:1), následně v únoru porazili Portugalsko (3:1) a bez ztráty jediného zápasu vyhráli v konkurenci Srbska, Španělska a Korejské republiky skupinu C finálového turnaje.

Jistou účast ve čtvrtfinále už mají vedle Čechů také Srbsko, Finsko, Nizozemsko, Austrálie, Kanada a Itálie. Poslední účastník Final 8 vzejde ze vzájemného souboje mezi Velkou Británií a Francií.

Nasazení čtvrtfinále:

Vítěz A: Kanada – druhý ze skupiny B nebo D (Finsko)

Vítěz B – druhý ze skupiny A (Itálie) nebo C (Srbsko)

Vítěz C: Česko – druhý ze skupiny B nebo D (Finsko)

Vítěz D: Nizozemsko – druhý ze skupiny A (Itálie) nebo C (Srbsko)

Senzací je zejména postup Finska, které v sobotu nečekaně porazilo výběr USA 3:0 a čtvrtfinále slavné týmové souteže si zahraje vůbec poprvé v historii. Právě Seveřané jsou jedněmi z možných soupeřů českého týmu. Ve skupině D totiž skončí v případě jakéhokoliv výsledku zápasu mezi Nizozemskem a Chorvatskem na druhé příčce.

O pořadí ve skupině rozhoduje nejdříve počet získaných bodů, v případě jejich shodného počtu je dalším kritériem vzájemné utkání. Až třetím parametrem je poměr jednotlivých utkání, následně setů a poté gamů.