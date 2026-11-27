S kurzy bookmakerů na vítězství v semifinálovém duelu mezi Českem a Itálií zahýbalo několik faktorů. Italský celek přešel ve čtvrtfinále přes Jižní Koreu po velmi nepřesvědčivém výkonu. Zklamala týmová jednička, kterou je momentálně Flavio Cobolli.
"V této soutěži nezáleží na tom, kdo jaký zápas hraje. Můj soupeř si prostě zasloužil vyhrát, hrál skvěle a upřímně si myslím, že si nemám co vyčítat. Takové věci se v Davis Cupu stávají," komentoval Cobolli prohru se Soonwoo Kwonem.
Bylo ale patrné, že po nepovedeném vystoupení na Turnaji mistrů, kde prohrál všechny tři zápasy, na něj dolehla tíha okamžiku. Nedokázal se vrátit na vítěznou vlnu ani v Boloni.
Nastoupí italská jednička?
Týmová jednička se čtyřmi prohrami v řadě je něco, na co Itálie není zvyklá. Otázkou je, zda obhájci trofeje nakonec nezmění sestavu. Do dvouher se nabízejí Lorenzo Musetti a Luciano Darderi. Oba jsou ale v žebříčku postaveni níže než předpokládaná česká dvojice Jakub Menšík – Jiří Lehečka.
Filippo Volandri ale přiznává, že atmosféra houstne a jeho tým je v těžké situaci. "Nikdy si nezvyknu na emoce Davis Cupu. Všechno je možné a cítím, že mou zodpovědností je ulevit hráčům od tlaku a zajistit, aby se bavili. Před pátečním zápasem proti České republice máme co zlepšovat," vyprávěl sklíčený kapitán.
Italové mají velkou zodpovědnost i vůči fanouškům a pořadatelům. Pokud by vypadli předčasně, finálový turnaj by přestal domácí publikum zajímat.
A tak zřejmě Filippo Volandri opravdu udělá tah, který by byl ještě před pár dny nemyslitelný. Podle zákulisních zdrojů Gazzetty dello Sport by měl nastoupit proti České republice Lorenzo Musetti (27. hráč žebříčku ATP) jako jednička týmu, duel ale začne Matteo Berrettini (43. ATP) jako týmová dvojka.
Faktor Sinner
Problémem je samozřejmě také absence Jannika Sinnera. Italové sice Davis Cup loni vyhráli i bez něj, ale nepřítomnost vítěze pěti grandslamů na finálovém turnaji na domácí půdě ovlivňuje atmosféru i mediální zájem.
Tenis v Itálii bez Sinnera jednoduše ztrácí na síle ve všech ohledech – nejen ze sportovního hlediska a z hlediska mediálního pokrytí, ale i sledovanosti. Absence světové dvojky, která byla mimo hru kvůli zranění pravého kolena a nehrála od Wimbledonu, měla negativní dopad na televizní statistiky Turnaje mistrů. Ten sledovalo o 10 milionů diváků méně než loni, ačkoliv na kurtu byl již zmíněný Cobolli.
Pro porovnání: loňské finále mezi Carlosem Alcarazem a Sinnerem, v němž byl Ital korunován šampionem podruhé v řadě, dosáhlo v Itálii sledovanosti 30 %. Letošní korunovace Alcaraze, kdy Španěl porazil světovou jedničku Alexandra Zvereva, zajímala pouze 9 % celkového publika.
Itálie až jako třetí v pořadí
Možná i proto jsou Češi favority. Itálie je v současnosti zranitelná. Nemá silnou jedničku a při absenci Simoneho Bolelliho má i improvizovanou sestavu pro čtyřhru.
Na obhajobu italského triumfu jsou vypsány kurzy 7,5 ku jedné. Největšími favority jsou Španělé. Pořadatelská země ale ani nemusí dojít do finále: sázkovky vypsaly na Italy v duelu s Čechy kurz 2,05, zatímco při vítězství Berdychova týmu by sázkaři brali pouze 1,75násobek vkladu.