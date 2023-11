Djokovič nevyužil tři mečboly na postup do finále Davis Cupu, Sinner udržel Italy ve hře

Djokovič nedokázal ukončit zápas a poslat Srbsko do finále Davis Cupu.

Druhé semifinále Davisova poháru ve španělské Málaze mezi Srbskem a Itálií je po úvodních dvouhrách vyrovnané 1:1. Srbové se ujali vedení zásluhou vítězného obratu Miomira Kecmanoviče (24) proti Lorenzu Musettimu (21) a třikrát byli jediný míček od postupu do finále, Novak Djokovič (36) ho ale získat nedokázal. První hráč světa nevyužil tři mečboly proti Janniku Sinnerovi (22), kterému se povedla odveta za šest dní starou porážku ve finále Turnaje mistrů, ukončil Srbovu 21 zápasů dlouhou neporazitelnost v týmové soutěži a poslal souboj do rozhodující čtyřhry. Do té nastoupili Djokovič s Kecmanovičem a Sinner s Lorenzem Sonegem.

Srbsko i Itálie mají na kontě po jednom titulu v týmové soutěži. Srbové, kteří získali trofej v roce 2010, byli v Davis Cupu ve finále dvakrát, italští šampioni z roku 1976 sedmkrát.

Ve finále už na vítěze čeká Austrálie, která si o titul zahraje podruhé za sebou. Australané, kteří ve čtvrtfinále závěrečného turnaje vyřadili Česko, porazili v pátečním úvodním semifinále Finsko. Dál tak útočí na zisk 29. titulu v historii a prvního od roku 2003. Více trofejí mají jen USA (32).

Do úvodní dvouhry tza Srby nastoupil Miomir Kecmanovič, který bodoval ve čtvrtek proti Velké Británii. A první bod do srbské kabiny přinesl i v semifinále proti Italům, přestože s Lorenzem Musettim neuhrál ve dvou vzájemných duelech ani set a dobře nezačal ani na třetí pokus. Tentokrát ale nepříznivý vývoj otočil a o tři roky maldšího Itala porazil 6:7, 6:2, 6:1.

Novak Djokovič v Davis Cupu neprohrál 21 singlových zápasů v řadě a proti Janniku Sinnerovi mohl rozhodnout o srbském postupu do finále. S o 14 let mladším Italem se utkal potřetí během 12 dnů poté, co s ním minulý týden na Turnaji mistrů prohrál zápas ve skupině a ovládl souboj o titul.

A znovu po šesti dnech byl blízko vítězství a nastartování srbských oslav. Jenže v rozhodujícím setu nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů včetně tří mečbolů za stavu 5:4 a 40:0 a v koncovce selhal.

Sinner ziskem šesti fiftýnů v řadě odmítnul italské vyřazení a nalomeného Srba dorazil. Jen pát desítek vteřin po úniku z kritické situace zaznamenal klíčový brejk, který bez potíží potvrdil a po více než dvou a půl hodinách boje zvítězil 6:2, 2:6, 7.5.

Porazit vítěze 24 grandslamů Djokoviče po odvrácení tří mečbolů po sobě Sinner dokázal jako první v historii.