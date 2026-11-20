Český tým začne finálový turnaj proti Kanadě. Vítězům týmové soutěže z roku 2022 chybějí rovnou dva přední hráči – kvůli zdravotním problémům se z cesty na starý kontinent omluvili Denis Shapovalov (51. ATP) i Gabriel Diallo (166.). Stálicí zůstává Félix Auger-Aliassime (17.), další hráči na seznamu nominovaných – Liam Draxl (165.) a Alexis Galarneau (190.) – však nejsou členy elitní stovky.
Kapitán Frank Dancevic proto musel povolat Duncana Chana, jenž by mohl nastoupit do čtyřhry, a také Keegana Rice, který figuruje až na 614. místě žebříčku ATP. Podle papírových předpokladů by tak Češi měli být v souboji se zámořským soupeřem favority.
Italské ztráty zvyšují šance
Pokud by se Menšíkovi a spol. podařilo postoupit do semifinále, narazí na lepšího z dvojice Itálie – Korejská republika. Zde se předpokládá postup domácího týmu, ačkoli i letos je mimo hru Jannik Sinner. Ten pomohl své zemi k triumfům v letech 2023 a 2024, stejně jako loni, ale bude jen v roli diváka.
Kouč Filippo Volandri musel na poslední chvíli přijmout ještě jednu omluvenku. K dispozici není ani Simone Bolelli, jenž tradičně získával body ve čtyřhře v sehraném páru s Andreou Vavassorim. Náročný program, který vyvrcholil účastí na Turnaji mistrů, byl pro Bolelliho příliš.
Itálie tak bude muset složit novou deblovou dvojici a vzhledem k účasti Flavia Cobolliho (6.) ve finále sezony může mít i unavenou týmovou jedničku. Dá se proto předpokládat, že italský nehrající kapitán rozloží zátěž mezi více hráčů a do akce půjdou i Luciano Darderi (21.), Lorenzo Musetti (27.) či na poslední chvíli povolaný Matteo Berrettini (43.).
Zatímco Italové budou zřejmě v průběhu turnaje improvizovat, český tým by měl být v kompletním složení. Dá se předpokládat, že právě na duel s Italy se soustředí nejvíce. Už jen postup do finále by byl obrovským úspěchem.
Španělská komplikace
Také ve druhé polovině pavouka musejí nehrající kapitáni počítat se ztrátami. Nejkomplikovanější situaci má tým Španělska, neboť na Turnaji mistrů hrají nebo hráli Carlos Alcaraz i Rafa Jódar. První jmenovaný navíc řeší zdravotní problémy a druhému se vůbec nedařilo.
Kapitánovi týmu Davidu Ferrerovi navíc poslal omluvenku Alejandro Davidovich Fokina, což bylo překvapivé vzhledem k tomu, že si v minulosti často stěžoval na přehlížení.
Španělé tak zřejmě pošlou na kurty i Daniela Méridu (42.) nebo Pedra Martíneze (120.), jistotou pro čtyřhru je specialista Marcel Granollers.
Zverev chce trofej, kterou nemá
Nejistá situace Španělů tak dává trumfy do rukou německému týmu. Účast totiž potvrdil Alexander Zverev, který letos vyhrál dva grandslamy a v parádní formě hraje i na Turnaji mistrů. Ač se dříve současná světová jednička občas z týmových soutěží omlouvala a loni hrála Davis Cup vůbec poprvé, je nyní situace jiná. Zverev zjevně tuší, že letos je šance na zisk Davis Cupu velmi vysoká.
Němci mají stejnou sestavu jako před rokem. Navíc disponují výtečnou deblovou dvojicí Kevin Krawietz – Tim Pütz, která v roce 2024 triumfovala na ATP Finals a i letos si na této akci zahraje play off. Německo vyhrálo prestižní týmovou soutěž naposledy v roce 1993.
Finále Davis Cupu začne v Boloni v úterý 24. listopadu zápasem Česka s Kanadou.