Dvojnásobný finalista Ruud v Paříži postupuje. Do hry vstoupí obhájce titulu Djokovič

Casper Ruud (25) zahájil cestu za třetím finále na French Open v řadě výhrou 6:3, 6:4, 6:3 nad brazilským kvalifikantem Felipem Meligenim (26). Nor, který před třemi dny triumfoval na turnaji v Ženevě, zvládl rychlý přesun a i při sedmém startu v hlavní soutěži pařížského grandslamu postoupil do druhého kola. Novak Djokovič (37) vykročí za obhajobou loňského titulu ve večerním zápase na kurtu Philippea Chatriera.

Casper Ruud se rozhodl dát přednost soutěžním zápasům před tréninkem a poslední týden před pařížským grandslamem odehrál turnaj v Ženevě. Ve všech čtyřech zápasech zvládl roli favorita a dokráčel si pro 12. titul. Letos slavil na antuce už podruhé, když v dubnu získal svůj největší titul na turnaji ATP 500 v Barceloně. Finalista posledních dvou ročníků tak ukázal, že i tento rok platí za jednoho z favoritů French Open.

Nor, který zažívá svůj nejlepší vstup do sezony, zvládl první kolo i při sedmém startu v hlavní soutěži turnaje. V zápase, který se kvůli deštivému počasí konal pod zataženou střechou kurtu Philippea Chatriera, přehrál Brazilce Felipe Meligeniho, jenž letos poprvé prošel v Paříži kvalifikací.

Ruud byl v prvních dvou sadách suverénní na podání, při kterém ztratil pouze 10 bodů. Od stavu 3:3 získal pět her v řadě a dva brejky mu stačily k vedení 2:0 na sety. Podobný průběh mělo i třetí dějtsví, ve kterém sedmý hráč světa získal dvakrát servis soupeře a po hodině a 55 minutách hry zápas ukončil.

"Myslím, že to pro mě byla dobrá antuková sezona. Madrid a Řím mohly dopadnout o něco lépe, nebylo to to, v co jsem doufal. Ale ostatní turnaje byly dobré. Pro mě a pro všechny hráče je French Open každý rok jeden z největších turnajů. Jeden z mých vrcholů sezony, na který se vždy těším. Poslední dva roky mi tady v Paříži daly mnoho. Doufám, že letos budu mít další dobrý rok," vyjádřil se Ruud v pozápasovém rozhovoru.

Výsledky dvouhry mužů na French Open