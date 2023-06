Jako bájný fénix. Haddadová Maiaová otočila i proti Jabeurové a je v semifinále French Open

Ondřej Jirásek

Beatriz Haddadová Maiaová (27) zvládla na letošním French Open už čtvrtou třísetovou bitvu v řadě a ve třetím zápase po sobě slavila vítězství až po obratu. První brazilská grandslamová čtvrtfinalistka od roku 1968 si vyšlápla 3:6, 7:6, 6:1 na světovou sedmičku a finalistku dvou loňských grandslamů Ons Jabeurovou (28) a v semifinále se utká s vítězkou reprízy finále předchozího ročníku mezi Igou Šwiatekovou (22) a Cori Gauffovou (19).

Beatriz Haddadová Maiaová se v září 2020 vrátila po dopingovém trestu a od té doby prožívá nejlepší období své kariéry. Loni na trávě v Nottinghamu a Birminghamu získala své první tituly na nejvyšším okruhu, dále hrála finále na WTA 1000 v Torontu a postupně se vypracovala až do TOP 15 světového hodnocení.

Vytáhlé Brazilce ale pořád něco chybělo. A sice úspěch na grandslamech, na kterých ještě před dvěma týdny nikdy nebyla dál než ve druhém kole. V areálu Rolanda Garrose ovšem své maximum na majorech mnohonásobně vylepšila, ačkoli byla v posledních třech zápasech velmi blízko konci na turnaji.

Ve třetím kole likvidovala mečbol Jekatěriny Alexandrovové, v osmifinále prohrávala o set a dva brejky se Sarou Sorribesovou a po obratu musela sáhnout i ve středečním čtvrtfinále se zkušenou světovou sedmičkou Ons Jabeurovou.

V úvodním dějství třikrát přišla o servis a ani jednou se nedostala do vedení. V tom následujícím byl k vidění brejkbol až za stavu 5:5, kdy Haddadová Maiaová čelila dokonce dvěma hrozbám v řadě. Ty ale zlikvidovala, a přestože v další hře nevyužila setbol, set nakonec získala poměrem 7:5 v tie-breaku a utkání srovnala.

Proti očividně rozhozené Jabeurové si v závěrečné sadě rychle vypracovala náskok 3:0 se dvěma brejky. Soupeřka se však zase zvedla a následoval tuhý boj o každý game. Haddadová Maiaová byla v klíčových momentech silnější a nakonec Tunisance povolila jen jednu hru.

Rodačka ze Sao Paula, která ukončila 55 let dlouhé čekání na brazilskou čtvrtfinalistku grandslamů, je v otevřené éře tenisu první brazilskou semifinalistkou French Open a druhou na majorech po Marii Buenové na US Open 1968. Jako první v open éře došla do semifinále na pařížské antuce po obratech ve třetím kole, osmifinále i čtvrtfinále. Postupem mezi nejlepší kvarteto si s největší pravděpodobností zajistila debut v TOP 10 pořadí.

Na své největší finále v kariéře a celkově páté na hlavní tour bude útočit proti vítězce reprízy finále předchozího ročníku mezi Igou Šwiatekovou a Cori Gauffovou.

O dalších dvou semifinalistkách se rozhodlo již v úterý, Karolína Muchová vyzve šampionku lednového Australian Open a světovou dvojku Arynu Sabalenkovou.

Výsledky dvouhry žen na French Open