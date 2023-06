Šlágr ve znamení Alcarazových křečí, Djokovič si v Paříži zahraje o rekordní titul

Luboš Zabloudil

Semifinálový šlágr na French Open si fanoušci užívali pouze dva sety. Španěla Carlose Alcaraze (20) v dlouho očekávaném prvním vzájemném souboji s Novakem Djokovičem (36) na grandslamu už na začátku třetí sady zaskočily křeče a po ztrátě deseti gamů v řadě prohrál 3:6, 7:5, 1:6, 1:6. Dvojnásobný srbský šampion tak posedmé na pařížské antuce postoupil do finále a s Alexanderem Zverevem, nebo Casperem Ruudem, si zahraje o rekordní 23. grandslamový titul a návrat do čela žebříčku.

Novak Djokovič a Carlos Alcaraz odehráli dosud jediné vzájemné střetnutí loni na jaře v Madridu. Tehdy zvítězil španělský teenager po třech a půl hodinách boje, připsal si premiérový skalp světové jedničky a jako první porazil Djokoviče i Rafaela Nadala na jednom antukovém turnaji.

Dnes v semifinále French Open na sebe narazili podruhé a poprvé na grandslamovém turnaji. V prvních dvou setech divákům nabízeli skvělé výměny v intenzivním tempu, které zastavily zdravotní potíže.

Jako první si pauzu na ošetření vyžádal Djokovič za stavu 6:3 a 3:4 kvůli bolestem pravého předloktí. Po návratu do hry poprvé přišel o podání a přestože po odvrácení tří setbolů vyrovnal na 5:5, Španěl vyrovnal na 1:1 na sety.

V úvodu třetího dějství postihly zdravotní potíže Alcaraze. Kvůli fyzickému i psychickému vypětí začal do těla dostávat křeče a po druhém gamu se mu bolestivě 'zakousla' i do lýtka. Okamžitě si vzal čas na ošetření i s vědomím, že kvůli jinému načasování, než povolují pravidla, přijde o podání.

Ale ani to nepomohlo. Než zabralo doplnění minerálů do unavených svalů, rychle ztratil třetí set a do hry se už vinou omezeného pohybu nedostal. Djokovič získal deset gamů v řadě a po 3 hodinách a 15 minutách zvítězil 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

"Obrovská smůla pro Carlose. Křeče jsou v téhle fázi turnaje to poslední, co chcete mít. Přeju mu co nejrychlejší zotavení a věřím, že se brzy vrátí," řekl Djokovič v pozápasovém rozhovoru s Alexem Corretjou.

"U sítě jsem mu řekl, že je mladý a má spoustu času před sebou. Je to úžasný hráč a bojovník, navíc i příjemný člověk. Muselo to pro něj být těžké vyhodnotit, jestli má pokračovat. Má bojovného ducha, bojoval do posledního míčku. Má můj velký respekt," měl slova chvály pro svého o šestnáct let mladšího soupeře.

"V prvních dvou setech jsme oba byli na hranici svých fyzických možností. Já se necítil vůbec čerstvý. Bylo to o pár míčcích. Na začátku třetího setu se to úplně změnilo, byl to jiný zápas. Snažil jsem se nemyslet, co se děje na druhé straně kurtu," uvedl Djokovič.

"Není snadné se mentálně udržet v zápasu. On byl v závěru druhého setu lepším hráčem, já potřeboval zůstat agresivní, aby nepřevzal iniciativu. On umí šance využívat, je dynamický, rychlý," dodal rodák z Bělehradu.

Alcaraz po loňském triumfu na US Open a absenci na Australian Open našel při premiéře v semifinále French Open přemožitele na grandslamu po sérii dvanácti výher.

"Za ten svůj výkon se omlouvám, ale nechtěl jsem takový zápas vzdát. První dva sety byly fyzicky i psychicky velmi intenzivní. Bylo tam hodně skvělých výměn, dropshorů, lobů, topspinových úderů. Nervozita. Kombinace všeho. A já najednou dostal křeče. Nejen do nohou, ale i do rukou, prostě do celého těla," řekl Alcaraz na tiskové konferenci.

Naopak 36letý Djokovič po triumfu v Melbourne vyhrál i 13. letošní zápas na grandslamech, na kterých neprohrál dokonce 20 duelů po sobě. Loni triumfoval i ve Wimbledonu, poté kvůli zákazu vstupu o USA nemohl hrát na US Open.

Na Roland Garros šampion z let 2016 a 2021 vylepšil svou bilanci na 91 výher a 16 porážek. Celkově 19. start přetavil v 7. finále na pařížské antuce, v grandslamových finále má bilanci 22:11.

"Jsem pyšný, že si tu zahraju další finále. Ale ještě tu mám před sebou jeden zápas. Hrát finále French Open je splnění snu," dodal šťastný Djokovič, jenž v metropoli Francie usiluje o rekordní 23. grandslamový titul, kterým by se odpoutal od kvůli zranění kyčle absentujícího Nadala.

Druhým finalistou bude Němec Alexander Zverev, nebo Nor Casper Ruud. Oba by v neděli v Paříži útočili na první grandslamový titul.

Výsledky French Open ve dvouhře mužů