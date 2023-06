Neříkejte, že je ženský tenis nuda! Muchovou ocenil i autor biografie Federera

Tomáš Rambousek

Pro Karolínu Muchovou (26) smutné a kruté, pro Igu Šwiatekovou (22) radostné a emotivní, pro tenis výjimečné. Zejména pro ten ženský. Finále letošního Roland Garros nadchlo. Jak komentovaly česko-polský souboj uznávané tenisové osobnosti z celého světa?

Bylo finále jako řemen, a nebyla to jen zásluha vítězky a dnes už čtyřnásobné grandslamové vítězky Igy Šwiatekové. K maximálnímu výkonu ji donutila česká bojovnice Karolína Muchová. Pokud Šwiateková ve svých předchozích finále v Paříži ztratila pouhých devět her, tak česká tenistka donutila světovou jedničku sáhnout si na dno sil.

"Neříkejte mi, že ženský tenis je nudný! Semifinále byly lepší a toto finále je fantastické! Ano, druhý set mezi Alcarazem a Djokovičem byl úžasný, ale jinak byl zápas "bla-bla" a zápas Ruuda se Zverevem? Ještě horší. Díky bohu za dámy!" glosovala zápas televizní expertka Rennae Stubbsová. Té se sice za myšlenku vysmál Nick Kyrgios, jinak ale bývalá australská deblistka sbírala lajky i retweety.

"Škoda, že to muselo skončit. Zase tak skvělý obrat Muchové, ale zkušenosti si nakonec nekoupíte. To je to, co nakonec rozhodlo, že Iga Šwiateková zápas vyhrála. Ta její schopnost, zůstat nad věcí i pod extrémním tlakem. Výborně dámy! Tenhle sport tolik miluji," poděkovala za podívanou Stubbsová.

Nástupkyně Bartyové

"Kdy naposledy jsme viděli hráčku s tak dokonalým tenisem, který praktikuje Muchová?" ptal se uznávaný tenisový kouč Patrick Mouratoglou. Odpovědí mu byly fotografie Ashleigh Bartyové. Australanka ale kariéru už ukončila a tak dnes opravdu radost rozdává právě olomoucká rodačka.

Finále si nenechala ujít ani legendární Martina Navrátilová, která v Paříži vyhrála dvakrát (v letech 1982 a 1984). "Gratuluji vám, Igo! Taková šampionka v tak mladém věku," vysekla poklonu polské vítězce. A slova k Muchové? "Odehrála skvělý zápas a byla tak blízko! Ale šampionka se prosadila," prohlásila Navrátilová.

A ještě jeden pohled, tentokrát od uznávaného žurnalisty Christophera Clareyho. "Když jsem v posledních týdnech sledoval Karolínu Muchovou na antuce, stále víc jsem si představoval pod jejíma nohama trávu. Zdá se, že právě tam je ideální prostředí pro její hru. Prozatím tam byla dvakrát ve čtvrtfinále," naznačil dopisovatel New York Times a autor biografií Rogera Federera a Rafaela Nadala velké předpoklady české tenistky pro blížící se Wimbledon.

Finále dvouhry žen jednoduše nenudilo. Fantastických výměn bylo opravdu plno a publikum často tleskalo ve stoje. A Brad Gilbert, který tak rád dává tenistkám přezdívky, si liboval, že Iga Pop nedostala trofej zadarmo, a že jí Make-Over, jak po semifinále začal říkat Karolíně Muchové, řádně prověřila.

Přehled zápasu Šwiateková – Muchová 6:2, 5:7, 6:4