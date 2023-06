Ruud pokračuje v cestě za obhajobou finále. V osmifinále narazí na posledního přemožitele

Luboš Zabloudil

Casper Ruud (24) na French Open ve druhém ze tří duelů proti outsiderovi musel do čtyř setů. Číňana Zhizhena Zhanga (26) porazil 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 a pokračuje na cestě za obhájením loňského finále. O čtvrtfinále si norský tenista zahraje v odvetě za dva týdny starou porážku s Chilanem Nicolasem Jarrym (27). V osmifinále nechybí ani dánský mladík Holger Rune (20).

Casper Ruud si loni zahrál finále na French Open, US Open či na Turnaji mistrů a ve Flushing Meadows ho jediná výhra dělila od usednutí na post světové jedničky.

Po životní sezoně se ale dostal do útlumu a jen na dvou z 12 letošních turnajů vyhrál víc jak jeden zápas. V roce 2023 si pouze dvakrát zahrál proti hráči TOP 30 a navíc obě střetnutí prohrál.

V mizerném rozpoložení tak dorazil do Paříže za obhajobou prvního grandslamového finále, zatím však nemusel čelit žádnému extra silnému soupeři a roli papírového favorita potvrzuje. Po Eliasi Ymerovi (155. v ATP) a Giuliu Zeppierim (129.) si poradil i se Zhizhen Zhangem (71.).

První vzájemný duel sice začal rozpačitě, často chyboval a třikrát přišel o servis, ale od stavu 4:6 a 3:2 už problémy na podání řešit nemusel. Číňanovi nenabídl žádný další brejkbol, dokonce ani jednou nemusel bojovat o své podání přes shodu, a nakonec zvítězil 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

"Na začátku jsem byl ze své hry frustrovaný, navíc on hrál velmi dobře a já nenašel žádnou mezeru v jeho hře. Povedlo se mi to až v průběhu druhého setu, kdy mi k důležitému brejku pomohl vlastními chybami. Nakonec mi výrazně pomohlo i publikum a já se cítil čím dál lépe," komentoval Ruud po postupu do svého druhého osmifinále na Roland Garros.

"Možná vypadám uvolněně, ale úplně uvolněný a klidný nejsem. Každý zápas jsem pod stresem. Tohle je moje první sezona, ve které obhajuju velké výsledky, o to jen ten tlak větší. Ale pokud na venek vypadám klidně, tak je to jen dobře," dodal 24letý Nor, jenž získal všech 10 titulů z menších turnajů ATP 250.

V osmifinále se Ruud utká znovu po necelých dvou týdnech s Nicolasem Jarrym, s nímž prohrál v generálce na French Open v Ženevě a neobhájil tak triumfy z předchozích dvou sezon.

27letý Chilan, který ve Švýcarsku nakonec získal druhý letošní a celkově třetí titul, až letos poprvé vyhrál zápas na pařížské antuce a dnes při premiéře ve 3. kole grandslamu ho nezastavil ani Marcos Giron. Amerického přemožitele Jiřího Lehečky porazil 6:2, 6:3, 6:7, 6:3.

Suverénně zvládl třetí kolo šestý hráč světa Holger Rune, který na dvorci Philippea Chatriera smetl navzdory dvěma ztraceným servisům v prvním setu 6:4, 6:1, 6:3 argentinského debutanta na grandslamovém turnaji Genara Olivieriho.

"V úvodu zápasu nebyl můj výkon ideální. Ale po zisku prvního setu jsem se uklidnil, začal si více věřit a hrál mnohem lépe. První set byl z mého pohledu velmi klíčový a jsem rád, jak jsem dokázal posunout úroveň své hry," řekl Rune, finalista dvou letošních turnajů Masters na antuce.

O obhájení loňského čtvrtfinále si 20letý Dán zahraje s Američanem Taylorem Fritzem, nebo Argentincem Franciscem Cerúndolem.

