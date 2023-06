Tennis Tracker: French Open pokračuje šestým dnem a nabízí i reprízu finále ze Štrasburku

Livesport / Tenisportal / ČTK

Co všechno se dělo a děje 2. června?

14:51 – Aryna Sabalenková pokračuje na letošním French Open bez ztráty setu. Světová dvojka ve třetím kole proti Kamille Rachimovové ani jednou nezaváhala na podání a přemožitelku Sáry Bejlek přehrála 6:2, 6:2. Poprvé v kariéře si tak zahraje osmifinále antukového grandslamu, v němž jedna z největších favoritek narazí na Sloane Stephensovou, či Julii Putincevovou.

14:42 – Anastasia Pavljučenkovová pokračuje ve skvělé formě na francouzských antukových dvorcích. Po čtvrtfinále na generálce ve Štrasburku má na dosah postup mezi nejlepší osmičku také na French Open, kde startuje poprvé od předloňského finále. Ruska v derby zdolala 4:6, 6:3, 6:0 Anastasii Potapovovou, která stále čeká na první grandslamové osmifinále. Bývalá světová jedenáctka bude v neděli čelit Mertensové.

14:29 – Linda Nosková vypadla ve dvouhře i čtyřhře na letošním French Open shodně ve druhém kole. S Ruskou Irinou Chromačevovou nestačily 4:6, 5:7 na Miju Katóovou a Aldilu Sutjiadiovou, které budou dalšími soupeřkami Marie Bouzkové a Sary Sorribesové.

13:28 – Jessica Pegulaová ani na třetí pokus nenašla recept na Elise Mertensovou a překvapivě na letošním French Open dohrála už ve třetím kole, a to po jasné porážce 1:6, 3:6. Belgičanka si tak zahraje o své čtvrté grandslamové čtvrtfinále, premiérové na pařížské antuce a první od US Open 2020.

12:53 – Marie Bouzková se svou španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou postoupily do osmifinále čtyřhry na French Open. V pátek na pařížské antuce porazily 7:5, 6:2 Ulrikke Eikeriovou a Eri Hozumiovou, které v úvodním kole zaskočily nejvýše nasazené Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.

12:14 – Darja Kasatkinová povolila v úvodních dvou kolech letošního French Open shodně sedm gamů Jule Niemeierové i Markétě Vondroušové, ovšem ve třetím deklasovala 6:0, 6:1 rozjetou Peyton Stearnsovou, která vyřadila bývalou šampionku Jelenu Ostapenkovou. Ruska tak dál obhajuje loňské semifinále a do druhého týdne antukového grandslamu vstoupí proti krajance Anně Blinkovové, nebo Elině Svitolinové.

06:30 – Šestým hracím dnem pokračuje Roland Garros. Zatímco mezi muži se utkají například Carlos Alcaraz s Denisem Shapovalovem, v případě ženských duelů dojde k repríze sobotního finále ze Štrasburku, jelikož proti sobě nastoupí Ruska Anna Blinkovová a Ukrajinka Elina Svitolinová. Nedávný finálový zápas ovládla 2:0 na sety druhá jmenovaná. O osmifinále French Open zabojuje také Češka Karolína Muchová, která vyzve Irinu-Camelii Beguovou.