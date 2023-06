Tennis Tracker: Jabeurová bitvu na French Open nezvládla, jak dopadne Šwiateková?

Livesport / Tenisportal / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 7. června?

13:42 – Beatriz Haddadová Maiaová zvládla na letošním French Open už čtvrtou třísetovou bitvu v řadě a ve třetím zápase po sobě slavila vítězství až po obratu. První brazilská grandslamová čtvrtfinalistka od roku 1968 si vyšlápla 3:6, 7:6, 6:1 na světovou sedmičku a finalistku dvou loňských grandslamů Ons Jabeurovou a v semifinále se utká s vítězkou reprízy finále předchozího ročníku mezi Igou Šwiatekovou a Cori Gauffovou.

13:32 – Tomáš Macháč ztratil ve dvou zápasech při svém debutu na challengeru v Prostějově dohromady jen šest gamů. Pátý nasazený smetl 6:2, 6:0 kvalifikanta Mátého Valkusze a zahraje si své první čtvrtfinále po skoro dvou měsících, v němž změří síly s Románem Andrésem Burruchagou (H2H 0:0).

12:01 – Jakub Menšík protáhl svou neporazitelnost na českých challengerech na sedm zápasů. Sedmnáctiletý talent, který v půlce května triumfoval v Praze, porazil v Prostějově 6:2, 6:3 nasazenou trojku a bývalého 55. hráče světa Facunda Bagnise a postoupil do čtvrtfinále. V něm se střetne s krajanem Daliborem Svrčinou, nebo Eliasem Ymerem.

10:22 – Thiago Seyboth Wild po vyřazení z Roland Garros odletěl do Ria de Janeiro k soudu kvůli údajnému domácímu násilí. Třiadvacetiletý přemožitel světové dvojky Daniila Medveděva čelí obvinění bývalé přítelkyně. Tu hráč pro změnu zažaloval kvůli vydírání, uvedla brazilská justice podle agentury AFP.

6:10 – Ve středu se na aktukových dvorcích v areálu Rolanda Garrose uskuteční hned osm čtvrtfinálových bitev – čtyři singlové a čtyři deblové. Mezi muži nastoupí také 4. hráč světa Casper Ruud, zatímco v ženském pavouku bude usilovat o postup mezi elitní kvarteto aktuálně nejlepší hráčka světa Iga Šwiateková, která vyzve v repríze loňského finále Američanku Coco Gauffovou.