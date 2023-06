Tennis tracker: Roland Garros pozná finalistky dvouhry, ve hře jsou tři Evropanky

Livesport / Tenisportal / ČTK

6:34 – V areálu Rolanda Garrose se ve čtvrtek odpoví na jednoduchou, ale velmi zásadní otázku: Kdo postoupí do finále ženské dvouhry? V boji o "titulový" zápas se střetnou Karolína Muchová s Arynou Sabalenkovou, zatímco druhý souboj obstarají Iga Šwiateková s Beatriz Haddad Maiaovou.