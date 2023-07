Tennis Tracker: Švýcaři na Hopman Cupu zaskočili favorizované Dány, Rune padl v deblu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 20. července?

06:00 – Qinwen Zheng zvládla ve středu večer svou bitvu na turnaji v italském Palermu a po třech setech vyřadila Francouzku Diane Parryovou 7:5, 3:6, 6:3.

Sestřih zápasu Zheng – Parryová Livesport CZ

00:05 – Švýcarští tenisté i bez zdravotně indisponované Belindy Bencicové slaví na úvod Hopman Cupu v Nice nečekanou výhru nad Dány. Céline Naefová a Luca Riedi dokonali obrat ve čtyřhře, ve které porazily pár Clara Tausonová a Holger Rune po setech 6:3, 7:5.