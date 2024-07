Šalková velký obrat v boji o čtvrtfinále nedokonala, po zranění kotníku v Praze vzdala

Dominika Šalková (20) si podruhé v kariéře a opět na domácí půdě v Praze zahrála hlavní soutěž turnaje WTA a znovu končí ve druhém kole. Letos na antuce ve Stromovce přitom v boji o premiérové čtvrtfinále sahala po velkém obratu proti Polce Magdaleně Frechové (26), které utekla ze stavu 4:6 a 0:4 a ve třetím setu měla výhodu brejku. Za stavu 4:6, 7:6, 2:2 a 40:40 si ale podvrtla levý kotník a po medical timeoutu se rozhodla vzdát.

Dominice Šalkové se v úvodu zápasu proti 57. hráčce světa Magdaleně Frechové příliš nedařilo a za stavu 4:6 a 0:4 to vypadalo na rychlý konec. Dvacetiletá Češka ale zbraně nesložila a aktivním tenisem se dostala do hry. Manko dvou brejků postupně smazala, vyrovnala na 5:5 a vynutila si tie-break. V něm vyhrála úvodní výměnu, následných 10 bodů získala vždy tenistka na returnu a zápas dospěl do třetího dějství.

Šalková v něm po brejku vedla 2:1 a na lavičce rozdávala úsměvy. V následném gamu si ale vybrala slabší chvilku na podání, po pětiminutové pauze zaviněné zdravotní indispozicí divačky v hledišti spáchala při brejkbolu svou sedmou dvojchybu a bylo vyrovnáno 2:2.

Vzápětí čská tenistka znovu bojovala o servis soupeřky, při čtvrté shodě si ale podvrtla kotník a po pádu na zem hned věděla, že je zle. Po konzultaci s fyzioterapeutkou se už ani nepoukoušela vrátit na kurt a za stavu 4:6, 7:6 a 2:2 vzdala.

"Takhle vyhrát zápas rozhodně nechcete. Dominika hrála skvěle, je to velká smůla. Já ve druhém setu nevyužila šance a byla jsem nervózní. Ve třetím se mohlo stát cokoliv, protože jsem se zase trochu zvedla. Hlavně Dominice přeju rychlé uzdravení," řekla šestadvacetiletá Polka Frechová v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi. Ve čtvrtfinále ji v souboji nasazených hráček čeká Ukrajinka Anhelina Kalininová.

135. hráčka světa Šalková si hlavní soutěž turnaje WTA zahrála podruhé v kariéře a znovu v pražské Stromovce. Stejně jako při předloňském debutu, kdy se hrálo na tvrdém povrchu, postoupila přes první soupeřku, do premiérového čtvrtfinále se ale opět neprodrala.

O postup do čtvrtfinále dnes zabojují ještě další tři české tenistky. Turnajová dvojka Kateřina Siniaková narazí na krajanku Lauru Samson, nasazená jednička Linda Nosková se poté utká s Němkou Evou Lysovou. Program zakončí ve čtyřhře Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou, které narazí v 1. kole na česko-slovenskou dvojici juniorek Laura Samson a Renáta Jamrichová.

