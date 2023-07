Tennis Tracker: Fritz oplatil porážku Wuovi, doma v Atlantě si zahraje o semifinále

Tenis v Atlantě přilákal do hlediště velký počet fanoušků.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 28. července?

15:03 – Lorenzo Musetti zakončil v Hamburku svou premiérovou obhajobu titulu na turnajích ATP už ve čtvrtfinále, nasazený Ital nestačil 5:7, 3:6 na Lasla Djereho. Srb vyzve ve svém prvním semifinále na nejvyšším okruhu od loňského srpna, kdy neúspěšně bojoval o trofej ve Winston-Salemu, domácího Daniela Altmaiera, nebo Zhizhena Zhanga.

Sestřih zápasu Djere – Musetti Livesport CZ

14:21 – Elisabetta Cocciarettová předvedla ve čtvrtfinále v Lausanne parádní obrat v úvodním setu. Nasazená dvojka prohrávala už 0:5, ale v následujících sedmi gamech ztratila jen osm fiftýnů a Elinu Avanesjanovou nakonec zdolala 7:5, 6:3. O druhé letošní a zároveň kariérní finále na hlavní tour zabojuje proti Anně Bondárové, nebo bývalé šampionce Tamaře Zidanšekové.

Sestřih zápasu Avanesjanová – Cocciarettová Livesport CZ

14:18 – Program turnaje WTA ve Varšavě opět komplikuje déšť a pořadatelé přeložili polovinu z naplánovaných čtvrtfinálových duelů z pátka na sobotu. Mezi nimi je i souboj poslední české naděje Lindy Noskové se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou.

13:52 – Arantxa Rusová ve 32 letech teprve podruhé v kariéře postoupila do semifinále turnajů WTA. Na antuce v Hamburku v něm po obratu přehrála 2:6, 6:3, 6:1 bývalou světovou dvacítku Darju Savilleovou vracející se po další dlouhé zdravotní pauze a poprvé postoupila do finále na nejvyšším okruhu. O svůj nejcennější titul se utká s Nomou Nohaovou Akugueovou, nebo Dianou Šnajderovou.

12:44 – Nasazenou jedničkou letošního ročníku Livesport Prague Open bude nakonec loňská šampionka Marie Bouzková. Z největšího českého tenisového turnaje totiž odstoupila Barbora Krejčíková. Předloňská vítězka, která nestihla doléčit zranění kotníku z Wimbledonu, se tak rozhodla na doporučení lékařů.

12:41 – Tenisového turnaje Livesport Prague Open se nakonec s největší pravděpodobností nezúčastní ani jedna hráčka s ruským nebo běloruským občanstvím, ač mezi přihlášenými figurovaly tři z nich. Poté, co v průběhu čtvrtečního večera byla na letišti v Praze cizineckou policií zastavena jedna z hráček z Ruska, sdělili organizátoři ostatním účastnicím turnaje, aby na turnaj necestovaly.

10:13 – Kei Nišikori se v červnu vrátil po více než rok a půl dlouhé zdravotní pauze a v Atlantě hraje svůj první turnaj na nejvyšším okruhu od října 2021. Bývalý čtvrtý hráč světa neztratil po Jordanovi Thompsonovi set ani s Junchengem Shangem, v asijském derby zvítězil 6:4, 7:6. Ve svém prvním čtvrtfinále na této úrovni po dvou letech vyzve nasazenou jedničku Taylora Fritze (H2H 3:0).

02:40 – Taylor Fritz začal na domácím turnaji ATP 250 v Atlantě vítězstvím 6:4, 7:6 nad Yibingem Wuem. Proti Číňanovi málem ztratil náskok dvou brejků v úvodní sadě a ve druhé čelil dvěma setbolům, ale nakonec mu letošní porážku z Dallasu oplatil. O první vítěznou sérii od French Open a postup do semifinále se utká s Keiem Nišikorim.