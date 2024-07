Tennis Tracker: Nadal a Alcaraz už dorazili do Paříže. Navrátilová uvedla do Síně slávy Paese

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 23. července?

14:23 – Dominika Šalková si podruhé v kariéře a opět na domácí půdě v Praze zahrála hlavní soutěž turnaje WTA a znovu končí ve druhém kole. Letos přitom v boji o premiérové čtvrtfinále sahala po velkém obratu proti Polce Magdaleně Frechové, které utekla ze stavu 4:6 a 0:4 a ve třetím setu měla výhodu brejku. Za stavu 4:6, 7:6, 2:2 a 40:40 si ale dvacetiletá Češka podvrtla levý kotník a po medical timeoutu se rozhodla vzdát.

14:16 – Krátký rozhovor s wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou pro CANAL+ Sport.

14:09 – Petr Nouza a Patrik Rikl při společné premiéře v hlavní soutěži turnaje ATP nepřekvapili. Na antuce v Kitzbühelu čeští tenisté podlehli 3:6, 4:6 druhé nasazené mexicko-tuniské dvojice Santiago González a Skander Mansúrí.

13:53 – Pořadatelé Livesport Prague Open v pražské Stromovce hlásí pro úterní program vyprodané vstupenky.

13:35 – Anhelina Kalininová na antukové akci WTA 250 v pražské Stromovce zdolala i druhou soupeřku po třísetovém boji. Po domácí Sáře Bejlek si třetí nasazená Ukrajinka poradila také s Francouzkou Elsou Jacquemotovou a po výhře 7:5, 3:6, 6:2 postoupila do čtvrtfinále. V něm čeká na vítězku souboje mezi Dominikou Šalkovou a Magdalenou Frechovou.

13:24 – První hráč světového tenisového žebříku Jannik Sinner musel kvůli nemoci odložit cestu do Paříže, kde o víkendu začne olympijský turnaj. Dvaadvacetiletý Ital měl do dějiště her dorazit dnes, podle agentury ANSA ale nakonec přicestuje pravděpodobně až ve čtvrtek. Důvodem je jeho zdravotní stav doprovázený vysokými horečkami. Více informací najdete v článku.

12:01 – Brit Andy Murray po příjezdu do Paříže potvrdil, že turnaj na olympijských hrách bude jeho posledním vystoupením v kariéře. Sedmatřicetiletý hráč získal tři olympijské medaile, vedle zlatých z dvouhry v Londýně 2012 a v Riu o čtyři roky později má ještě stříbro z mixu. "Olympiáda v Paříži bude mým posledním tenisovým turnajem. Pokaždé, když jsem hrál za Británii, to byly nezapomenutelné týdny a jsem extrémně hrdý na to, že to zažiju ještě jednou, naposledy," uvedl Murray na síti X. Více informací najdete v článku.

11:54 – Magda Linetteová na turnaje WTA 250 v Praze porazila 6:3, 6:4 Španělku Rebeccu Masárovou a jako první postoupila do čtvrtfinále. V něm se čtvrtá nasdzená Polka utká s Janou Fettovou, nebo Viktorijí Tomovovou.

09:45 – Martina Navrátilová uvedla v americkém Newportu do tenisové Síně slávy dva indické tenisty Vijaye Armitra a Leandera Paese. Právě s Paesem společně vyhráli v roce 2003 tituly ve Wimbledonu a Australian Open ve smíšené čtyřhře.

09:30 – Rafael Nadal a Carlos Alcaraz už dorazili do olympijské vesnice. Osmatřicetiletý veterán a jeho nástupce jsou přihlášeni do turnaje dvouhry a pro turnaj pod pěti kruhy vytvořili společně deblovou dvojici. Nadal dorazil do Paříže přímým letem z turnaje Bastadu, Alcaraz se připravoval mimo turnaj doma v Murcii. Společný trénink čeká Nadala a Alcaraze ve středu.