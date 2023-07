Tennis Tracker: Wawrinka je po čtyřech letech ve finále, v Umagu přehrál Sonega

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 30. července?

09:55 – Silný déšť minimálně o hodinu posunul začátek dnešního programu na Livesport Prague Open v pražské Stromovce. Zápasy finálového kola kvalifikace tak začnou nejdřív ve 12:00, kdy by měla nastoupit Gabriela Knutson proti Britce Bainsové a k dohrávce úvodního kola Renata Voráčová proti Slovence Hrunčákové. Po Knutsonové se na Centru představí Dominika Šalková proti Němce Korpatschové.

08:04 – Australan Aleksandar Vukic (27) zdolal v Atlantě v prvním semifinále na okruhu ATP Francouze Uga Humberta 3:6, 7:6, 7:5 a postoupil do svého dosud největšího finále. O titul se tenista s černohorskými kořeny utká s domácím favoritem Taylorem Fritzem.

00:12 – Stan Wawrinka (38) porazil na antuce v Umagu, kde před 17 lety slavil svůj první triumf na okruhu ATP, Itala Lorenza Sonega 6:3, 6:4 a ukončil bezmála čtyřleté čekání na své 31. finále v kariéře. O 17. titul a první od roku 2017 si zkušený Švýcar zahraje s Australanem Alexeiem Popyrinem.