Gauffová v Miami překvapivě končí v osmifinále, Rybakinová udělala další krok k obhajobě finále

Coco Gauffová (20) překvapivě dohrála na Miami Open už v osmifinále. Nasazená trojka nestačila 3:6, 6:1, 2:6 na trápící se Caroline Garciaovou (30), která prohrála posledních sedm soubojů s hráčkami TOP 10 žebříčku. Jelena Rybakinová (24) pokračuje v obhajobě loňského finále, jedna z největších favoritek přehrála 6:3, 7:5 domácí Madison Keysovou (29) a připsala si již 20. letošní vítězství. O postup mezi nejlepší osmičku bude bojovat také světová jednička Iga Šwiateková (22).

Coco Gauffová hraje od loňského léta v životní formě. Před soubojem s trápící se Caroline Garciaovou vyhrála na domácí půdě 22 z posledních 23 zápasů, což zahrnuje první triumf na WTA 500 (Washington), WTA 1000 (Cincinnati) i na grandslamech (US Open). Do utkání s Francouzkou šla logicky jako jednoznačná favoritka.

Zápas nabídl průběh jako na horské dráze. Všechny tři sety byly celkem rychlé a měly jednoznačný průběh. Jako první udeřila Garciaová, která si vypracovala náskok 3:0 a už ho nepustila. Ve druhé sadě však dominovala Gauffová a soupeřce povolila jen jeden game. Klíčový moment přišel hned v úvodním gamu rozhodujícího setu, Garciaová v něm odvrátila všechny čtyři brejkboly a pak už na kurtu navzdory problémům s pravou paží opět kralovala.

Statistiky zápasu. Livesport

Garciaová během druhé poloviny sezony 2022 znovu nastartovala svou kariéru a slavila čtyři triumfy, včetně těch na tisícovce v Cincinnati a na Turnaji mistryň. Poté však spadla do další krize zahrnující sedm nezdarů v řadě proti hráčkám TOP 10. Momentálně se nachází až na 27. místě žebříčku a teprve až v Miami si zahraje první letošní čtvrtfinále.

Gauffová nejspíše nebude hodnotit vystoupení na domácích akcích WTA 1000 pozitivně. Před dvěma týdny v Indian Wells nepotvrdila roli favoritky proti Marie Sakkariové v semifinále a v Miami neprošla do čtvrtfinále ani při svém pátém startu v tomto dějišti.

Bývalá světová čtyřka Garciaová se až ve 30 letech dočkala svého vůbec prvního čtvrtfinále na březnových amerických podnicích WTA 1000. V minulosti si osmifinále zahrála čtyřikrát v Indian Wells a jednou tady v Miami a ani jednou neprošla dál. Letos ovšem na Floridě chytla skvělou formu, v předchozím kole vyřadila další grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou.

Ve čtvrtfinálové fázi narazí na domácí Danielle Collinsovou, nebo loňskou semifinalistku Soranu Cirsteaovou.

Jelena Rybakinová potřebovala v úvodních dvou zápasech na letošním Miami Open všechny tři sety proti kvalifikantkám Claře Tausonové a Taylor Townsendové. V osmifinále proti světové osmnáctce a domácí naději Madison Keysové jí ovšem stačily dvě sady.

Favorizovaná ruská rodačka reprezentující Kazachstán si v utkání vypracovala celkem osm brejkbolů, ačkoli ranařka Keysová trefila 75% prvních podání. V úvodním dějství využila až pátou brejkbolovou šanci a vzápětí set dopodávala. Ve druhé sadě náskok brejku ztratila, nicméně další zaváhání na vlastním servisu nepřipustila a v 11. hře zaúřadovala na returnu znovu. Zápas zakončila pátým esem.

Statistiky zápasu. Livesport

Rybakinová byla loni touto dobou jediné vítězství od zkompletování tzv. Sunshine Doublu, tedy triumfu v Indian Wells i Miami v jedné sezoně. Po prvenství v kalifornské poušti se probojovala do finále také na Floridě, ale nestačila v něm na Petru Kvitovou. Letos do Miami přijela po měsíční pauze. Kvůli zdravotním problémům nenastoupila ke čtvrtfinálovému duelu na tisícovce v Dubaji a poté nemohla obhajovat titul na podniku stejné kategorie v Indian Wells.

Čtvrtfinále na Miami Open si zahraje podruhé, loni v něm deklasovala Martinu Trevisanovou. Letos bude mít podstatně těžší soupeřku, a to kolegyni z TOP 10 světového pořadí Mariu Sakkariovou. "Nevěděla jsem, s kým budu v příštím kole hrát. Bude to další těžká soupeřka. Pokusím se na zápas připravit co nejlépe. Myslím si, že to bude těžké utkání, ale snad s dobrým koncem pro mě."

Řekyně měla nakonec v osmifinálové fázi volno. Z turnaje totiž odstoupila Anna Kalinská, která v letošním roce zvládla všech pět soubojů s hráčkami TOP 10. Světová devítka by postupem do semifinále vyrovnala své zdejší maximum, s Rybakinovou může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2.

Julia Putincevová si po téměř dvou letech zahraje čtvrtfinále na podnicích WTA 1000 a bude útočit na své největší semifinále v kariéře. Bývalá světová sedmadvacítka přemohla v osmifinále 6:4, 7:6 Anhelinu Kalininovou, která v předchozích kolech vyřadila grandslamové šampionky Caroline Wozniackou a Arynu Sabalenkovou.

Ve čtvrtfinále se střetne s Viktorií Azarenkovou. Běloruska se probojovala do čtvrtfinále v Miami, kde už třikrát triumfovala, po šesti letech. Bývalá světová jednička přehrála v osmifinále 7:5, 6:1 Katie Boulterovou a zaútočí na své druhé letošní semifinále.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami