Jak Sinner dobyl Toronto: Výměna se 46 údery, souboj s krajanem i dárek k narozeninám

Konečně se mu to podařilo. Jannik Sinner (21) měl sice před letošním Canadian Open na svém kontě sedm turnajových trofejí, jenže až na jednu výjimečnou "pětistovku" to byla vítězství na turnajích nejnižší kategorie. Italský talent udělal v Torontu možná další krok k tenisové dospělosti.

Před letošním turnajem v Kanadě si ve Wimbledonu zahrál poprvé v semifinále grandslamu a na Masters byl dvakrát ve finále. Teď přišla třetí šance na velký titul a konečně ji využil. Stal se nejmladším italským vítězem "tisícovky" v historii, dvaadvacáté narozeniny oslaví ve středu. "Jasně, že z tohoto dárku mám radost, všechno nejlepší k narozeninám," popřál si s úsměvem na tiskové konferenci po konci turnaje.

Triumf v Torontu ale znamená i to, že na dalším Masters v Cincinnati naskočí do hry zřejmě až ve středu. "Pokud to tak bude, bude to můj třetí rok v řadě, kdy budu hrát v den svých narozenin. Ale nezlobím se, hraju rád," dodal.

Finále s Alexem de Minaurem bylo v podstatě pro Sinnera jednou z nejsnadnějších bitev, pokud se nebude počítat odstoupení Andyho Murrayho. Australana ničil od základní čáry přesnými dlouhými údery. Na síť se vypravil jen čtyřikrát, ale pokaždé byl úspěšný. "Cítil jsem tlak, ale myslím, že jsem to zvládl velmi dobře. Vždy se snažím hrát bod po bodu a ke každému na kurtu přistupuji s respektem," vyprávěl. V turnaji ale také ukázal skvělou obranu a bekhendové skluzy, možná dost dobře inspirované stylem Novaka Djokoviče.

Klíčové momenty

Jannik Sinner – Matteo Berrettini 6:4, 6:3

Mohlo to skončit úplně jinak, kdyby v pátem gamu první sady neodvrátil Sinner pět brejkbolů, skvěle podávající Berrettini by ho pak možná těžko pustil do hry. Krizové momenty ve druhém kole turnaje ale ustál a krajanovi s razantním servisem se vyrovnal i v počtu es. Na konci zápasu ukazovaly statistiky údaj 10:10.

Jannik Sinner – Gael Monfils 6:4, 4:6, 6:3

Souboj generací se znovuzrozeným Francouzem prověřil Sinnerovu houževnatost. Monfils dostal ve čtvrtfinále zdánlivě ztracený zápas do třetí sady otočkou z 1:3 na 6:4 a drtil mladého Itala parádním podáním (19 es). Nakonec ale Sinner měl více energie a svůj jediný třísetový zápas na turnaji pro sebe získal i aktivitou při přechodu na síť. Pokud se odhodlal jít dopředu, proměnil 10 ze 12 náběhů.

Jannik Sinner – Tommy Paul 6:4, 6:4

Výsledek vypadá přesvědčivě, semifinálová bitva s americkou nadějí a přemožitelem Carlose Alcaraze ale byla úporná a protáhla se na téměř dvě hodiny hry. O tom, jak houževnatě se bojovalo o každý míč, svědčí výměna, při které šel míč přes síť celkem 46krát!

Důležitá čísla:

1

Vůbec poprvé Jannik Sinner dokázal triumfovat na turnaji kategorie ATP Masters 1000 a stal se teprve druhým Italem, kterému se podařilo vyhrát Masters. Před ním si slávu užil v roce 2019 Fabio Fognini v Monte Carlu na antuce.

8

Tolik turnajů už Sinner dokázal vyhrát a v italském pořadí se posunul na třetí místo historie před Mattea Berrettiniho (7). Více titulů dokázali získat jen Fabio Fognini (9) a legendární Adriano Panatta (10). Ten je pro Sinnera jistě motivací, vždyť v roce 1976 vyhrál jako jediný Ital v historii grandslam – Roland Garros. Itálie nyní i díky Sinnerovi počítá 83 titulů na okruhu ATP.

41

Tolik vítězných zápasů už má na svém kontě Jannik Sinner v roce 2023. Více zaznamenali jen Daniil Medveděv a Carlos Alcaraz. Mladý Ital se letos představil na 13 turnajích a jeho bilance 41:11 znamená 78,8% úspěšnost, což z něj dělá letos čtvrtého nejlepšího hráče.

Pokud se mluví o nastupující generaci hráčů, potvrdil Sinner, že se opravdu dá v nejbližším období počítat zejména s triumvirátem Alcaraz - Rune - Sinner. Při pohledu na statistiky je zřejmé, že na dosavadních letošních Masters se vždy minimálně jeden z nich dostal do finále a společně získali tři trofeje.

Sinner také po Torontu postoupil na šestou příčku žebříčku ATP, což je jeho kariérní maximum.