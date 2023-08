Triumf Tsitsipase nenastartoval, v Torontu prohrál s veteránem Monfilsem

Stefanos Tsitsipas (24) minulý týden v Los Cabos ukončil 14 měsíců dlouhé čekání na titul, o čtyři dny později ale nezvládl vstup do podniku Masters 1000 v Torontu. Řecký finalista z roku 2018 podlehl 4:6, 3:6 francouzskému veteránovi Gaëlu Monfilsovi (36), jenž zaznamenal první skalp hráče TOP 10 od loňského března.

Stefanos Tsitsipas si v posledních týdnech užívá plnými doušky nový vztah se španělskou tenistkou Paulou Badosaovou a částečně upozadil tenisovou přípravu. Zřejmě i proto během turnajů na trávě vyhrál jen 4 z 8 zápasů a v osmifinále Wimbledonu překvapivě nestačil na Christophera Eubankse.

Po přesunu za Atlantik ale zahájil přípravu na US Open po triumfem. Minulý týden čtyřiadvacetiletý Řek ovládl podnik ATP 250 v mexickém Los Cabos, kde přerušil sérii pěti finálových nezdarů a ukončil 14 měsíců dlouhé čekání na 10. titul.

Nabyté sebevědomí a úspěšně obnovenou spolupráci s australským trenérem Marcem Phillipoussisem ale na následujícím turnaji Masters 1000 v Torontu v dobrý výsledek nepromění. Finalista z roku 2018 a předloňský semifinalista nezvládl hned své úvodní vystoupení, v němž podlehl 4:6, 3:6 Francouzi Gaëlu Monfilsovi.

Mečbol z utkání Tsitsipas – Monfils. Livesport

Vítěz Turnaje mistrů 2019 a dvojnásobný grandslamový finalista Tsitsipas během zápasu nevyužil ani jeden ze tří brejkbolů ve třech různých gamech. Sám o podání třikrát přišel, naposledy v poslední hře. První mečbol ještě odvrátil, ale při druhé poslal míček do autu.

Statistiky utkání. Livesport

"Při prvním mečbolu jsem byl asi příliš opatrný, možná jsem mohl vypustit jeden útočný úder navíc, ale on to udělal dřív než já. Snažil jsem se zůstat v klidu a dělat to, co jsem dělat v průběhu celého zápasu. A hlavně nepanikařit," řekl Monfils k závěru utkání.

Šestatřicetiletý Monfils se po dubnovém návratu po dlouhé pauze zaviněné zraněním zápěstí konečně dostává do formy. Týden po Washingtonu postoupil do třetího kola i v Kanadě a poprvé od října 2021 vyhrál na dvou turnajích po sobě víc jak jeden zápas.

Pozápasový rozhovor s Monfilsem. Livesport

O první čtvrtfinále od loňského Australian Open si bývalá světová šestka Monfils zahraje s Američanem Sebastianem Kordou, nebo Australanem Aleksandarem Vukicem.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Torontu