Djokovič podmínku nesplnil a musí čekat. Sinner je prvním Italem v semifinále ATP Finals

Novak Djokovič (36) na Turnaji mistrů čeká na výsledek večerního zápasu, který rozhodne o jeho dalším osudu. Šestinásobný srbský šampion si sice v Turíně připsal druhé vítězství, ale i s polským náhradníkem Hubertem Hurkaczem (26) ztratil set a postup ze skupiny už nemá ve svých rukách. Spoléhat musí na porážku Dána Holgera Runeho s domácím Jannikem Sinnerem, který díky Hurkaczovi získal jistotu postupu do semifinále, do kterého se dostal jako první Ital ve 54leté historii ATP Finals.

Novak Djokovič na úvod letošního Turnaje mistrů absolvoval dvě tříhodinové bitvy a do tří setů musel i potřetí. Po vydřené výhře nad Holgerem Runem a těsné porážce s Jannikem Sinnerem si poradil s Hubertem Hurkaczem, který nastoupil jako náhradník místo zraněného Stefanose Tsitsipase bez šance bojovat o další pokračování v soutěži.

Cílem šestatřicetiletého Srba byla výhra 2:0 na sety, jen ta by ho okamžitě poslala do semifinále. Splnit úkol ale nedokázal. Přestože za celý zápas soupeři nabídnul jediný brejkbol, odvrátit ho nedokázal a může ho to stát pokračování na turnaji.

Djokovič nakonec porazil o deset let mladšího Poláka po 2 hodinách a 3 minutách hry 7:6, 4:6, 6:1 a vyhrál i sedmý vzájemný zápas. Cestou k vítězství zahrál 23 winnerů a jen 13 nevynucených chyb. Hurkacz ho zasypal 24 esy.

"Musel jsem čekat na to, až netrefí první podání. To byla má jediná šance. Má jedno z netvrdších podání na světě, které se hodně špatně returnuje, zvlášť ve zdejší nadmořské výšce," ocenil Djokovič soupeřův servis.

Nyní má jeho osud ve svých rukách Sinner. Pokud italský tenista ve večerním závěrečném duelu Zelené skupiny porazí Runeho, pošle Djokoviče do semifinále. Pokud ale zvítězí Rune, postoupí Dán a Srb skončí.

"Dnes večer mi přijedou děti, takže myslím, že se na ten zápas koukat nebudu. Svou práci jsem odvedl a strávím den s rodinou. O to, jestli jsem postoupil, se můžu starat zítra," uvedl Djokovič, který musel pošesté ze sedmi posledních zápasů do tří setů a popáté rozhodující sadu zvládl.

Sestřih zápasu Novak Djokovič – Hubert Hurkacz Livesport

Vítěz šesti letošních turnajů včetně tří grandslamů Djokovič od poloviny května vyhrál 32 ze 34 zápasů, letošní famózní bilanci na tvrdých površích včetně haly vylepšil na 33:2.

Na Turnaji mistrů Djokovič startuje pošestnácté v kariéře a jediný start mu chybí k vyrovnání nejčastějšího účastníka ATP Finals Rogera Federera. Už letos by švýcarskou legendu mohl překonat v počtu triumfů, pokud by navázal na svá vítězství z let 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2022.

Za posledních 17 let Djokovič chyběl na ATP Finals jen na konci roku 2017, kdy pro něj sezona skončila už ve Wimbledonu kvůli zranění pravého loktu. Devět z posledních deseti startů proměnil minimálně v postup ze skupiny.

Už po úvodní výhře v Turíně Djokovič získal jistotu, že sezonu zakončí poosmé v kariéře jako světová jednička a zároveň rekordní počet týdnů v čele žebříčku zakulatí 400.

Jannik Sinner letos pokračuje v postupném pronikání mezi nejlepší tenisty světa a zapisuje si osobní i národní milníky. Ve Wimbledonu si poprvé zahrál semifinále grandslamu, v Torontu slavil první triumf na podniku Masters 1000, ve světovém žebříčku ATP vyrovnal posunem na čtvrté místo italské maximum, jako první Ital v open éře vyhrál během jedné sezony víc než 54 zápasů (aktuálně 59) a nově se jako první Ital dostal do semifinále Turnaje mistrů.

Poprvé si na něm zahrál už v roce 2021 jako náhradník s minimální šancí na postup ze skupiny, kterou zakončil s bilancí 1:1. Letos už se šampion z Montpellier, Toronta, Pekingu a Vídně kvalifikoval na ATP Finals poprvé přímo a před domácím publikem si plnohodnotnou premiéru osladil zápisem do historie.

Dvaadvacetiletý rodák z Innichenu po úvodní výhře nad Tsitsipasem a následném premiérovém skalpu Djokoviče, proti kterému zaznamenal první vítězství nad členem Big 3, získal jistotu postupu ze skupiny po odpoledním zisku setu Hurkacze proti Djokovičovi.

Večer proti Holgeru Runemu bude hrát o první místo ve skupině, body do žebříčku, finanční odměnu a také o udržení světové jedničky Djokoviče ve hře.

Z Červené skupiny si už po druhém utkání zajistil postup Rus Daniil Medveděv, druhým semifinalistou bude buď Španěl Carlos Alcaraz, nebo Němec Alexander Zverev.

Pořadí skupin

Výsledky Turnaje mistrů