Djokovič zahájil Turnaj mistrů tříhodinovým bojem s Runem. Už osmý rok zakončí na 1. místě

Novak Djokovič (36) znovu po devíti dnech vyhrál tříhodinovou bitvu s Holgerem Runem (20). Na startu svého již šestnáctého Turnaje mistrů šestinásobný srbský šampion zvítězil 7:6, 6:7, 6:3 a definitivně si zajistil post světové jedničky na konci sezony. Na 1. místě přezimuje poosmé v kariéře, čímž vylepší vlastní rekord. V zahajovacím duelu si odbyl vítězný debut v roli plnohodnotného účastníka domácí Jannik Sinner (22), italský mladík porazil bez ztráty podání 6:4, 6:4 řeckého šampiona z roku 2019 Stefanose Tsitsipase (25).

Novak Djokovič si před závěrem sezony odpočinul a po pauze si naskočil zpátky na vítěznou vlnu. Týden po triumfu v pařížské hale Bercy, kde slavil jubilejní 40. titul na Masters 1000, úspěšně zahájil i Turnaj mistrů.

V Turíně si znovu po devíti dnech poradil s Holgerem Runem a opět k výhře vedla tři hodiny dlouhá cesta po nezvládnutém tie-breaku druhého setu. O 16 let mladšího Dána zdolal 7:6, 6:7, 6:3 a během necelých dvou týdnů otočil vzájemnou bilanci na 3:2.

V prvním i druhém setu Djokovič okamžitě zareagoval na ztrátu servisu a rozhodovat musely zkrácené hry. Zatímco tu první měl pod kontrolou, ve druhé ztratil prvních šest bodů a prohrál 1:7.

V úvodu rozhodujícího dějství šestatřicetiletý Srb získal 9 z 10 fiftýnů, jenže ani on brejk na 2:0 nepotvrdil a frustraci si vybil u své lavičky. Jeho špatnou náladu odnesly dvě rakety.

Vypuštění negativních emocí mu v závěru zápasu zřejmě pomohlo. Od stavu 2:2 získal jako první v zápase tři gamy po sobě a náskok už nepustil. Zápas ukončil čistou hrou při svém podání po 3 hodinách a 3 minutách boje.

"Zápas mě stál hodně sil. On to na mě začal od první hry pálit a já věděl, že mě čekají těžké chvíle a budu muset pořádně zabrat. Hrál ostře, agresivně a dobře podával. Sice nebyl po celou dobu stoprocentní, ale hrál opravdu skvěle. Tohle je pro mě důležitá a cenná výhra a jsem rád, že jsem se po tom nepovedeném tie-breaku druhého setu dokázal znovu zvednout," komentoval Djokovič.

Oba aktéři divákům nabídli tenis vysoké kvality. Djokovič nastřádal 36 winnerů a 22 nevynucených chyb, o špetku aktivnější Sinner skončil v číslech 49 vítězných a 29 pokažených úderů.

Vítěz šesti letošních turnajů včetně tří grandslamů Djokovič si připsal 19. výhru v řadě, byť čtyři z posledních pěti soupeřů udolal až po třísetovém boji. Od poloviny května vyhrál 31 z 32 zápasů, letošní famózní bilanci na tvrdých površích včetně haly vylepšil na 32:1.

V aktuálním roce zaznamenal pouhých pět porážek a pokud by už letos přemožitele nenašel, překonal by svůj osobní rekord. Ještě nikdy totiž nezakončil sezonu s pěti či méně prohrami.

Osmou sezonu zakončí jako jednička

Djokovič už nyní v Turíně splnil jeden ze svých cílů. Jediná výhra mu totiž stačila k získání jistoty, aby zakončil sezonu jako světová jednička a zároveň rekordní počet týdnů v čele žebříčku zakulatil na 400.

"Věděl jsem, že když vyhraju, zakončím rok na prvním místě. Z toho důvodu jsem byl dnes pod větším tlakem. Bylo tam hodně emocí a já toužil to dotáhnout do vítězného konce. Triumf v Paříži mi v žebříčku hodně pomohl a tady mi zbývalo vyhrát jeden zápas. Splnil jsem další velký cíl a všechno další už bude bonus," přiznal Djokovič, že pozice ve světovém žebříčku pro něj hodně znamená.

24násobný grandslamový šampion přezimuje na 1. místě žebříčku ATP poosmé za posledních 13 sezon a v historické tabulce odskočí druhému Petu Samprasovi, kterému se to povedlo šestkrát. O třetí místo se dělí Jimmy Connors, Roger Federer a Rafael Nadal s pěti zakončeními sezony na vrcholu pořadí.

Djokovič startuje na Turnaji mistrů pošestnácté v kariéře, popatnácté odstartoval výhrou a jediný start mu chybí k vyrovnání nejčastějšího účastníka ATP Finals Rogera Federera. Už letos by švýcarskou legendu mohl překonat v počtu triumfů, pokud by navázal na svá vítězství z let 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2022.

Za posledních 17 let Djokovič chyběl na Turnaji mistrů jen na konci roku 2017, kdy pro něj sezona skončila už ve Wimbledonu kvůli zranění pravého loktu. Devět z posledních deseti startů proměnil minimálně v postup ze skupiny.

Letos ho v Zelené skupině čekají ještě souboje s domácím Jannikem Sinnerem a Řekem Stefanosem Tsitsipasem.

Jannik Sinner letos pokračuje v postupném pronikání mezi nejlepší tenisty světa a zapisuje si osobní i národní milníky. Ve Wimbledonu si poprvé zahrál semifinále grandslamu, v Torontu slavil první triumf na podniku Masters 1000, ve světovém žebříčku ATP posunem na 4. místo vyrovnal italské maximum a jako první Ital v open éře vyhrál během jedné sezony víc jak 54 zápasů (aktuálně 58).

A také se díky čtyřem triumfům v Montpellier, Torontu, Pekingu a Vídni poprvé kvalifikoval na Turnaj mistrů. Sice si na něm zahrál už v roce 2021, ale do soutěže zasáhl až jako náhradník od druhého kola s minimální šancí na postup ze skupiny, kterou zakončil s bilancí 1:1.

Dnes už si na domácí půdě v Turíně odbyl vítěznou premiéru i jako plnohodnotný účastník. S Řekem Stefanosem Tsitsipasem ztratil po svém podání jen deset fiftýnů, nečelil brejkbolu a po necelé hodině a půl zvítězil 6:4, 6:4. Vzájemnou bilanci upravil na 3:5.

"Byl to dlouhý týden, než jsem se tady dostal na kurt proti Stefanosovi. Byl jsem připravený, že to bude těžké. Teď jsem nadšený, že jsem tu dokázal zahájit turnaj vítězstvím. Myslím, že jsem to zvládnul velmi dobře, podařilo se mi být agresivní a s výkonem musím být spokojený. Jsem rád, že jsem začal vítězstvím a doufám, že si tuhle intenzitu a úroveň hry udržím," pochvaloval si Jannik Sinner po výhře nad Stefanosem Tsitsipasem.

"Fanoušci byli fantastičtí. Není to jen o tom, že se chcete zlepšit. Je to také o tom, kam chcete dojít. A já jsem chtěl letos dojít sem," řekl Sinner k podpoře domácích příznivců v hale Pala Alpitour. "Mám radost, že jsem začal vítězstvím. A doufám, že takhle tady budu hrát i dál."

Pětadvacetiletý Tsitsipas hned při svém debutu na Turnaji mistrů v roce 2019 triumfoval, další tři ročníky pro něj ale skončily už ve skupině. Před dvěma lety po úvodním vystoupení odstoupil kvůli zranění loktu, který ho limituje i letos. Poslední dva tréninky kvůli bolestem předčasně ukončil.

