Sinner vstoupil do domácího Turnaje mistrů skalpem Tsitsipase. Večer nastoupí Djokovič

Jannik Sinner (22) si na domácí půdě v Turíně odbyl vítězný debut na Turnaji mistrů v roli plnohodnotného účastníka. Italský mladík porazil bez ztráty podání 6:4, 6:4 řeckého šampiona z roku 2019 Stefanose Tsitsipase (25) a udělal důležitý krok v boji o postup do semifinále. Ve druhém utkání Zelené skupiny se večer utkají šestinásobný srbský šampion Novak Djokovič (36) s dánským nováčkem Holgerem Runem (20).

Jannik Sinner letos pokračuje v postupném pronikání mezi nejlepší tenisty světa a zapisuje si osobní i národní milníky. Ve Wimbledonu si poprvé zahrál semifinále grandslamu, v Torontu slavil první triumf na podniku Masters 1000, ve světovém žebříčku ATP posunem na 4. místo vyrovnal italské maximum a jako první Ital v open éře vyhrál během jedné sezony víc jak 54 zápasů (aktuálně 58).

A také se díky čtyřem triumfům v Montpellier, Torontu, Pekingu a Vídni poprvé kvalifikoval na Turnaj mistrů. Sice si na něm zahrál už v roce 2021, ale do soutěže zasáhl až jako náhradník od druhého kola s minimální šancí na postup ze skupiny, kterou zakončil s bilancí 1:1.

Dnes už si na domácí půdě v Turíně odbyl vítěznou premiéru i jako plnohodnotný účastník. S Řekem Stefanosem Tsitsipasem ztratil po svém podání jen deset fiftýnů, nečelil brejkbolu a po necelé hodině a půl zvítězil 6:4, 6:4. Vzájemnou bilanci upravil na 3:5.

"Byl to dlouhý týden, než jsem se tady dostal na kurt proti Stefanosovi. Byl jsem připravený, že to bude těžké. Teď jsem nadšený, že jsem tu dokázal zahájit turnaj vítězstvím. Myslím, že jsem to zvládnul velmi dobře, podařilo se mi být agresivní a s výkonem musím být spokojený. Jsem rád, že jsem začal vítězstvím a doufám, že si tuhle intenzitu a úroveň hry udržím," pochvaloval si Jannik Sinner po výhře nad Stefanosem Tsitsipasem.

Pětadvacetiletý Tsitsipas hned při svém debutu na Turnaji mistrů v roce 2019 triumfoval, další tři ročníky pro něj ale skončily už ve skupině. Před dvěma lety po úvodním vystoupení odstoupil kvůli zranění loktu, který ho limituje i letos. Poslední dva tréninky kvůli bolestem předčasně ukončil.

