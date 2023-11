Tennis Tracker: 14 let a 86 dní. Turnaj mistrů nabídne ve finále souboj generací

Zatímco Novaku Djokovičovi je už 36 let, Janniku Sinnerovi teprve 22.

07:40 – Mezi Novakem Djokovičem a Jannikem Sinnerem je 14 let a 86 dní, což je druhý největší věkový rozdíl v historii finále Turnaje mistrů. Ještě větší "souboj generací" nabídla titulová bitva mezi Arthurem Ashem a Johnem McEnroem v roce 1978 (15 let a 221 dní).