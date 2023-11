Tennis Tracker: Turnaj mistrů pozná finalisty, Alcaraz vyzve popáté v kariéře Djokoviče

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 18. listopadu?

07:44 – Turnaj mistrů nabídne v sobotu parádní program. V napínavém souboji se utká světová jednička Novak Djokovič s druhým nasazeným Carlosem Alcarazem, zatímco ve druhém zápase na sebe narazí Jannik Sinner s Daniilem Medveděvem.