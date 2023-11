Tennis Tracker: Zeballos a Granolles prvními finalisty čtyřhry, pocta pro Serenu Williamsovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 18. listopadu?

14:55 – Jakub Nicod (19) je blízko třetího turnajového titulu na okruhu ITF v posledních dvou měsících. Český teenager porazil v řeckém Heraklionu v semifinále Alexe Knaffa z Lucemburska ve dvou setech 7:6 a 6:2 a v boji o celkový triumf bude v neděli jeho soupeřem Arthur Gea (18) z Francie.

Nicod prožívá v posledních měsících velmi úspěšné období, svůj první turnaj kategorie ITF 15 vyhrál na konci září v rumunském Aradu, následně vyhrál “patnáctku” i v průběhu října řeckém Heraklionu. Aktuálně má díky vítězné sérii na dalšímu turnaji v řeckém letovisku z bilanci 14 vítězství a jediné prohry v posledních 15 zápasech.

13:38 – Linda Klimovičová (19) vyhrála na turnaji ITF v italském Sorianu semifinálový duel s Bulharkou Isabellou Šinikovovou ve dvou setech 6:1 a 6:4 a prodloužila svou šňůru vítězných zápasů na 10. Česká naděje se v neděli utká ve finálovém souboji s domácí Lisou Pigatovou (20) a bude usilovat o druhé turnajové vítězství v řadě. Klimovičová se vůbec poprvé v kariéře dostala do čtvrté stovky žebříčku WTA.

13:31 – Španěl Marcel Granollers a Horacio Zeballos z Argentony se stali prvními finalisty Turnaje mistrů ve čtyřhře, když porazili ve dvou setech 7:5 a 6:4 indicko-australskou dvojici Rohan Bopanna - Matthew Ebden. Pro Granollerse je to druhá finálová účast, při té první v roce 2012 zvítězil společně s krajanem Marcem Lopezem.

Dvojici Granollers - Zeballos se podařilo postoupit na ATP Finals do finále na čtvrtý pokus, předchozí pokusy končily dvakrát v semifinále a jednou v základní skupině.

10:30 – Serena Williamsová bude v březnu uvedena do americké Národní ženské síně slávy. Vítězka 23 grandslamových titulů bude do společnosti amerických legend uvedena společně s Ruby Bridgesovou, která ve svých 6 letech byla jednou z prvních černošských dívek, které navštěvovaly rasově segregovanou školu.

Serenu Williamsovou si v USA necení jen kvůli významné tenisové kariéře. Je uznávána také za své podnikatelské aktivity, filantropii a vliv ve světě módy.

07:44 – Turnaj mistrů nabídne v sobotu parádní program. V napínavém souboji se utká světová jednička Novak Djokovič s druhým nasazeným Carlosem Alcarazem, zatímco ve druhém zápase na sebe narazí Jannik Sinner s Daniilem Medveděvem.