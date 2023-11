Tsitsipas vzdal na Turnaji mistrů po třech gamech Runemu. Ve skupině ho nahradí Hurkacz

Řek Stefanos Tsitsipas (25) končí na tenisovém Turnaji mistrů už čtvrtým rokem po sobě hned ve skupině. Světová šestka, která přetavila svůj debut na této akci v roce 2019 ve svůj dosud největší triumf, prohrála v úvodním zápase ve dvou setech a v úterý za stavu 1:2 kvůli problému se zády vzdala dánskému debutantovi Holgerovi Runemu (20) a z turnaje odstoupila. Dánský mladík tak zvýšil své šance na postup do semifinále. Večerní duel obstarají obhájce titulu Novak Djokovič (36) a Jannik Sinner (22).

Tsitsipas startoval na Turnaji mistrů poprvé v roce 2019 a i díky skalpu Rogera Federera si došel pro svůj dosud největší triumf, když celý turnaj ovládl. Všechny čtyři následující starty včetně toho letošního však zakončil ve skupině a ze závěrečného vrcholu sezony stejně jako předloni předčasně odstoupil.

V neděli nastoupil k úvodnímu zápasu a ve dvou setech nestačil na domácího Jannika Sinnera. Dnešní utkání pak nebyl schopný dohrát a za stavu 1:2 kvůli problémům se zády vzdal.

Do zápasu přitom šestý nasazený Řek vstoupil dobře a v úvodním gamu si vypracoval dva brejkboly. Žádný ale nevyužil. Následně bez větších problémů uhájil vlastní servis, stejně jako Rune v další hře. Na kurtu oba tenisté strávili necelých 20 minut.

"Chtěl bych se omluvit všem, kteří přišli na dnešní zápas. Mrzí mě, že jsem ho nemohl dohrát. V posledních dnech jsem navštěvoval lékaře a vyšetření ukázala, že mohu nastoupit. Dostal jsem zelenou, abych to zkusil. Bohužel jsem se na kurtu cítil strašně. Nerad skrečuju zápasy, není to můj styl," litoval Tsitsipas na tiskové konferenci.

"Samozřejmě to není způsob, jakým bych chtěl vyhrát. Je to velmi nešťastné. Hned v jeho prvním gamu na servisu bylo vidět, že nemůže podávat naplno, jak umí. Něco nebylo v pořádku, a když si zavolal fyzioterapeuta, bylo to jasné. Je to dlouhá sezona, přeju mu vše nejlepší," uvedl dvacetiletý Rune, jenž si po úvodní třísetové porážce s Djokovičem připsal nečekaně hladce do tabulky Zelené skupiny první výhru.

Po jeho odstoupení půjde do akce první náhradník Hubert Hurkacz. Polák je však už předem bez šance na postup. Ve čtvrtek vyzve šestinásobného šampiona a obhájce titulu Novaka Djokoviče, který si může v úterý večer zajistit postup do semifinále.

Diváci si odpolední program v turínské hale Pala Alpitour moc neužili. Po rychlém deblovém duelu přišel ještě bleskovější singlový zápas. Pořadatelé alespoň narychlo uspořádali exhibiční set mezi Hurkaczem a druhým náhradníkem Taylorem Fritzem, který však také není stoprocentně fit. Polský tenista zvítězil 6:3.

