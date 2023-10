Tennis Tracker: Američanky Gauffová a Pegulaová stále čekají na první výhru na WTA Finals

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 30. října?

08:34 – "Proti Marii se může stát cokoliv, kdykoliv se dokáže vrátit. Stačí jí dát malou šanci a ona ji využije a bojuje dál. Snažím se jen soustředit, zůstávat v přítomnosti a hrát nejlépe, jak umím. A hlavně jí nedarovat body, které by jí daly pocit návratu do zápasu," řekla Aryna Sabalenková po jednoznačné výhře nad Mariou Sakkariovou.

Rozhovor s Arynou Sabalenkovou po suverénním vstupu do Turnaje mistryň Livesport

08:27 – "Z dnešního vítězství jsem opravdu nadšená. Už teď jsem tu zahrála lépe než lon, takže mi spadl kámen ze srdce. (Rybakinová) je těžká soupeřka a hraje opravdu skvělý tenis. Byl to vyrovnaný zápas, ale ona udělala o pár chyb více. Dokázala jsem toho využít a zužitkovala momentum zápasu," řekla Jessica Pegulaová po premiérové výhře na Turnaji mistryň.

Rozhovor s Jessicou Pegulaovou po premiérové výhře na Turnaji mistryň Livesport

06:20 – Coco Gauffová a Jessica Pegulaová ani na čtvrtý pokus nevyhrály zápas na Turnaji mistryň. Letos americké tenistky zahájily boj o postup ze čtyřčlenné skupiny porážkou 6:7, 3:6 s kanadsko-novozélandskou dvojicí Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová.

06:11 – Aryna Sabalenková na úvod Turnaje mistryň předvedla dominantní výkon. Světová jednička vykročila za obhajobou loňského finále drtivou výhrou 6:0, 6:1 nad Řekyní Mariou Sakkariovou, s níž na předchozích dvou ročnících prohrála, ale letos ji i potřetí přehrála hladce ve dvou setech.

Sestřih zápasu Aryna Sabalenková – Maria Sakkariová Livesport

06:07 – Jessica Pegulaová úspěšně vstoupila do Turnaje mistryň, na kterém při loňské premiéře prohrála všechny tři zápasy ve dvouhře i ve čtyřhře. V úvodním singlovém utkání v mexickém Cancúnu americká tenistka porazila 7:5, 6:2 Kazašku Jelenu Rybakinovou a oplatila jí březnovou porážku z Miami.