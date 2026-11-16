Melicharová-Martinezová se španělskou parťačkou Cristinou Bucsaovou tahaly v přímém souboji o semifinále na Turnaji mistryň za kratší konec. Obě ale chtěly ještě dominanci Siniakové a Townsendové zkusit zvrátit a bojovaly o každý míč.
Američanka s českými kořeny, která se narodila v Brně, se vydala na síť, špatně došlápla, skácela se na zem a zranila si levé koleno. Melicharová-Martinezová nemohla v utkání pokračovat a musela za stavu 2:6, 2:4 vzdát. I když kurt opouštěla po svých, bylo očividné, že trpí bolestí.
Verdikt lékařů je bohužel hodně krutý. "Magnetická rezonance odhalila přetržení předního zkříženého vazu a další poškození. Asi nemusím říkat, že teď nebudu nějakou dobu na kurtech," uvedla na svém účtu na Instagramu.
"Jedním z mých nejoblíbenějších přísloví je, že všechno zlé je pro něco dobré. Život funguje zvláštním způsobem a není snadné být pozitivní, obzvláště v tomto období nejistoty. Chci všem poděkovat za zprávy a ohromnou podporu. Budu vás dál informovat," napsala.
Podle dostupných informací by mohla Melicharová-Martinezová chybět až devět měsíců a je dost pravděpodobné, že operaci se nevyhne. Každopádně tak přijde o většinu sezony 2027 a Bucsaová si bude muset na toto období najít jinou parťačku.
Melicharová-Martinezová se řadí mezi nejlepší deblistky na světě. Aktuálně jí v žebříčku patří desátá příčka a společně s Bucsaovou v letošní sezoně ovládla pětistovky ve Stuttgartu a Guadalajaře.