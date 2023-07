Tennis Tracker: Wawrinka je po čtyřech letech ve finále, v Umagu přehrál Sonega

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 30. července?

00:12 – Stan Wawrinka (38) porazil na antuce v Umagu, kde před 17 lety slavil svůj první triumf na okruhu ATP, Itala Lorenza Sonega 6:3, 6:4 a ukončil bezmála čtyřleté čekání na své 31. finále v kariéře. O 17. titul a první od roku 2017 si zkušený Švýcar zahraje s Australanem Alexeiem Popyrinem.