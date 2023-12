Češi v United Cupu prohráli s Čínou. Po Lehečkovi padla ve třech setech i Vondroušová

Čeští tenisté si na úvod United Cupu připisují porážku s Čínou. V australském Perthu přišli o šanci na vítězství už po dvouhrách, v nichž Jiří Lehečka (22) podlehl 7:5, 3:6, 4:6 Zhizhenu Zhangovi (27) a wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová (24) prohrála 1:6, 6:2, 1:6 se světovou patnáctkou Qinwen Zheng (21).

Jiří Lehečka si v uplynulé sezoně odbyl premiéru na všech grandslamech, na Australian Open se dostal až do čtvrtfinále a stal se hráčem TOP 30. V jejím závěru ale prohrál šest ze sedmi duelů a mizernou bilancí z posledních měsíců si nevylepšil ani na úvod sezony 2024.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi se znovu po roce představuje na United Cupu a opět do soutěže smíšených družstev vstoupil porážkou. 31. hráč světa nestačil na člena šesté světové desítky Zhizhen Zhanga, proti kterému neudržel vedení a prohrál 7:5, 3:6, 4:6.

Lehečka v prvním setu za stavu 5:4 poprvé přišel o podání, soupeř mu ale vzápětí dvojchybou pomohl k dalšímu brejku a český tenista na druhý pokus dějství při svém servisu ukončil. Ve druhé sadě se však nedostal k jedinému brejkbolu a jediné zaváhání ze druhého gamu poslalo duel do rozhodujícího třetího dějství.

To mělo vývoj jako na houpačce. Lehečka prohrával 0:2, vedl 3:2 a prohrával 3:5. Na druhý obrat už síly nenašel a po 2 hodinách 21 minutách hry nejúspěšnějšímu čínskému tenistovi podlehl.

O vyrovnání zápasu hraného na dva vítězné body se marně pokoušela wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová , jež podlehla rovněž ve třech setech 1:6, 6:2, 1:6 světové patnáctce Qinwen Zheng.

Češi mohou zmírnit porážku a udržet naději na postup ze skupiny E v závěrečné smíšené čtyřhře, do které jsou nahlášeni Lehečka s Vondroušovou a Zhizhen Zhang s Qinwen Zheng.

V týmu nehrajícího kapitána Davida Škocha jsou ještě Vít Kopřiva, Petr Nouza, Miriam Kolodziejová a Sára Bejlek.

Postoupí nejen vítězové skupin

V druhém utkání tříčlenné skupiny se Češi utkají v úterý 2. ledna se Srbskem, v jehož výběru nechybí vítěz 24 grandslamových titulů a světová jednička Novak Djokovič. Proti němu by měl nastoupit Lehečka, Vondroušová zřejmě narazí na Olgu Danilovičovou.

V případě vítězství v jedné ze šesti skupin by se Češi střetli o den později ve čtvrtfinále s vítězem skupiny C (USA, Velká Británie, Austrálie). Pokud by postoupili jako jeden ze dvou nejlepších celků z druhého místa, šli by na vítěze skupiny A (Polsko, Španělsko, Brazílie).

Loni Češi vypadli v základní skupině. Pozdějším šampionům z USA podlehli 1:4 a poté jim nestačilo ani vítězství 3:2 nad Německem.

Sobotní program a výsledky

Česko – Čína 0:2 (hraje se)

Nizozemsko – Norsko 2:1

Nizozemští tenisté vstoupili do United Cupu obratem proti Norům. Na porážku Tallona Griekspoora se světovou jedenáctkou Casperem Ruudem v Sydney zareagovala Arantxa Rusoová výhrou 7:6, 6:1 nad outsiderkou Malenou Helgovou, rozhodující bod pak získali debloví specialisté Demi Schuursová s Wesleym Koolhofem po vítězství 7:6, 7:5 nad Ulrkikou Eikeriovou a Ruudem.

07:00 | Itálie – Německo

10:00 | Polsko – Brazílie

Pořadí skupin