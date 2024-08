Čtvrtý den na US Open: Hvězdy proti Česku, šlágrem bude souboj Muchové s Ósakaovou

V New Yorku se na posledním tenisovém grandslamu sezony bude ve čtvrtek dohrávat druhé kolo dvouher. Velmi těžká mise čeká Naomi Ósakaovou (26), ta se střetne s loňskou semifinalistkou Karolínou Muchovou (28). Hvězda letošní sezony Jasmine Paoliniová (28) bude čelit bývalé finalistce turnaje Karolíně Plíškové (32) a už na začátku dne proběhne pikantní souboj mezi Sebastianem Kordou (24) a Tomášem Macháčem (23).

17:00, Louis Armstrong Stadium

Korda má za sebou čerstvě největší úspěch kariéry. Po více než třech letech se konečně dočkal svého druhého turnajového titulu a bylo to rovnou na pětistovce ve Washingtonu. Díky tomu poprvé v kariéře vystoupal do elitní 20 rankingu. I to dodalo americkému tenistovi sebevědomí do dalšího období na amerických hardech, které vrcholí právě nyní na US Open. Korda v prvním pole povolil Corentinu Moutetovi jen osm gamů.

Naopak Macháč se v posledních měsících v singlu trápí, vyhrál jen tři z posledních 10 utkání. Úspěšný byl ale na olympiádě, kde hrál debl i mix a odměnou mu byla zlatá medaile. Na hardu ale umí, dokázal to v první polovině sezony, kdy získal hned tři skalpy hráčů TOP20 – Francese Tiafoeho, Lorenza Musettiho a Andreje Rubljova. I když k sobě mají věkově blízko a oba mají české rodiče, na okruhu ATP se ještě nikdy nepotkali. Jediný vzájemný zápas spolu sehráli ještě na challengeru v roce 2020 a tam byl úspěšnější o rok starší a s americkým pasem hrající Korda.

20:00, Louis Armstrong Stadium

Kdekdo už Plíškovou odepsal, česká "AceQueen" se však stále drží mezi 50 nejlepšími hráčkami světa a když přijde sezona tvrdých povrchů, vždy dokáže posunout svůj tenis na vysokou úroveň. V New Yorku hrála v roce 2016 finále a poté ještě čtyřikrát došla mezi osm nejlepších. Také letos po třech letech sucha vyhrála turnaj, bylo to v Kluži – právě na hardu. A na tomto povrchu také mívá nejúčinnější svou největší zbraň. Pokud se dokáže trefovat do prvního servisu, může to s ní mít hvězda letošní sezony Paoliniová velmi těžké.

Italka letos došla do finále v Paříži i Wimbledonu a přivezla si zlatou medaili z olympiády, když s krajankou Sarou Erraniovou vyhrály čtyřhru. Proti Plíškové ale na hardu bude jistě cítit handicap 23 centimetrů výšky. Dobrým testem pro Paoliniovou byl však duel prvního kola s Biancou Andreescou. Vítězku US Open z roku 2019 přetlačila ve třech setech, a tak může hrát bez respektu.

01:00, Arthur Ashe Stadium

Sny Ósakaové o třetím titulu na US Open vůbec nemusí být nereálné. Japonská tenisová celebrita v prvním kole naprosto suverénně vyřadila 10. nasazenou Jelenu Ostapenkovou. A jestliže na antuce v Paříži byla blízko skalpu Igy Šwiatekové, tak nyní na oblíbeném místě a na hardu, který byl vždy jejím nejlepším povrchem, jen potvrdila svou působivou formu. V prvním kole proti lotyšské ranařce vytáhla devět es a při prvním podání získala 80 procent bodů.

Ve druhém kole na Ósakaovou čeká další z výrazných tváří závěrečného grandslamu sezony. Muchová kvůli dlouhé pauze vypadla z příček zaručujících pozice nasazené hráčky, jinak ale svou pestrou hrou patří mezi nejofenzivnější tenistky okruhu. Loni hrála v New Yorku semifinále, předtím i finále French Open. O její současné formě svědčí statistika z úvodního kola, ve kterém zničila Katie Volynetsovou 30 vítěznými údery.