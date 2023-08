Další šok v dolní půlce pavouka. Tsitsipas nedopodával a prohrál bitvu se Strickerem

Stefanos Tsitsipas se ani letos do osmifinále US Open nepodívá.

Stefanos Tsitsipas (25) už byl ve druhém týdnu na všech grandslamech kromě US Open. A ani letos se do osmifinále závěrečného majoru roku nedostane. Sedmý hráč světa, který po finálové účasti na lednovém Australian Open neprožívá povedené období, skončil už ve druhém kole po pětisetové bitvě s Dominicem Strickerem (21). Proti švýcarskému mladíkovi podával na postup, ale nakonec prohrál 5:7, 7:6, 7:6, 6:7, 3:6. Už v prvním kole dohrál v dolní polovině pavouka čtvrtý nasazený Holger Rune.

Stefanos Tsitsipas zahájil letošní sezonu 10 výhrami v řadě. Po finálové porážce na Australian Open se však začal trápit se zraněním, nedávno zveřejnil vztah se španělskou tenistkou Paulou Badosaovou a jeho výkony jsou od začátku února navzdory řadě postupů do závěrečných kol zklamáním. US Open Series sice zahájil triumfem v Los Cabos, svým prvním od loňského června, nicméně na podnicích Masters v Torontu a Cincinnati dohromady vyhrál jen jeden zápas.

Slabší formu potvrdil také na neoblíbeném US Open. Závěrečný grandslam roku odstartoval suverénní výhrou nad Milosem Raonicem, jenž se vrací po zranění, ovšem působení v New Yorku uzavřel už ve druhém kole po pětisetové bitvě s nezkušeným mladíkem Dominicem Strickerem. Ani při sedmém startu v tomto dějišti tak neprošel do druhého týdne, na ostatních grandslamech se mu to povedlo už minimálně dvakrát.

Statistiky utkání. Livesport

Proti kvalifikantovi, který figuruje až na 128. místě žebříčku, měl potíže od začátku. V úvodním dějství nevyužil setbol, ale díky dvěma vyhraným zkráceným hrám se přece jen dostal do vedení. Ve čtvrté sadě měl pak nakročeno do dalšího kola. Zápas však nedokázal za stavu 5:3 dopodávat, tie-break prohrál 6:8 a šlo se do rozhodujícího setu. V něm se řecký favorit z nezdaru nevzpamatoval, prohrál si hned úvodní game na servisu a jediný brejkbol, který měl v posledním gamu utkání, nevyužil.

Švýcarský mladík debutoval v hlavních soutěžích grandslamů na letošním French Open. Na pařížské antuce skončil hned v prvním kole, následně ve Wimbledonu ve druhém a teď je ve třetím na US Open. A to díky premiérovému skalpu TOP 10, který vybojoval po čtyřech hodinách a 10 minutách. V dolní polovině pavouka se největším favoritům nedaří, hned v úvodním kole ztroskotal čtvrtý muž pořadí Holger Rune.

Stricker bude usilovat o svou premiérovou účast ve druhém týdnu podniků velké čtyřky proti Benjaminovi Bonzimu. Francouz vyřadil nasazenou domácí naději Christophera Eubankse.

Novak Djokovič dominuje na grandslamech i v letošní sezoně. Po triumfech na Australian Open a French Open se stal s 23 trofejemi nejúspěšnějším mužem v historii a od vyrovnání absolutního rekordu Margaret Courtové nebyl daleko hned ve Wimbledonu, kde prohrál pětisetovou bitvu s Carlosem Alcarazem. Svému největšímu rivalovi v aktuálním roce pak oplatil porážku v dalším strhujícím finálovém maratonu před necelými dvěma týdny na Masters v Cincinnati.

Na vítězné vlně pokračuje na US Open, kde si už postupem do druhého kola zajistil, že po skončení turnaje z tenisového trůnu sesadí právě obhájce titulu Alcaraze. Zatímco v souboji s Alexandrem Müllerem čelil jen jednomu brejkbolu a o servis přišel, Bernabému Zapatovi nabídl šest šancí a odvrátil všechny. V obou zápasech zdárně potvrdil roli favorita, Francouzi povolil pět gamů a Španělovi jen o jeden více.

Djokovič má na poslední ročníky US Open hořké vzpomínky. V tomto dějišti naposledy a celkově potřetí triumfoval už v roce 2018, v osmifinále 2019 musel kvůli zranění vzdát, v osmifinále 2020 byl po nešťastně odpáleném míčku a trefení lajnové rozhodčí diskvalifikován, předloni prohrál finále s Daniilem Medveděvem a nezkompletoval jako třetí muž v historii kalendářní Grand Slam a loni se ve Flushing Meadows kvůli odmítavému postoji k vakcíně na Covid vůbec nemohl představit.

Po uhájení neporazitelnosti v utkáních druhého kola v tomto dějišti se pokusí už popatnácté v řadě přejít přes třetí kolo. V této fázi naposledy neuspěl při debutu v roce 2005 a ještě o rok později. Jeho soupeřem bude Laslo Djere, krajana v jediném předchozím souboji loni na domácí antuce v Bělehradu udolal po obratu a v tie-breaku rozhodujícího dějství.

Výsledky mužské dvouhry na US Open