Fritz napotřetí porazil Ruuda a vyrovnal grandslamové maximum. Ve čtvrtfinále je i Dimitrov

Taylor Fritz si na US Open zahraje o první semifinále na majorech.

Taylor Fritz (26) na domácím US Open porazil 3:6, 6:4, 6:3, 6:2 norského finalistu z roku 2022 Caspera Ruuda (25), na třetí pokus si připsal jeho skalp a na čtvrtém z pěti posledních grandslamů postoupil do čtvrtfinále. O premiérové semifinále na majorech se americký tenista utká s Němcem Alexanderem Zverevem, nebo krajanem Brandonem Nakashimou.

Fritzovi se před US Open nedařilo, v New Yorku ale porazil už čtyři soupeře. V osmifinále s Ruudem sice poprvé na turnaji ztratil set, ale vývoj otočil, zvítězil 3:6, 6:4, 6:3, 6:2 a na třetí pokus si připsal Norův skalp.

"Věděl jsem, že jsem ho ještě neporazil, ale vždy to bylo relativně vyrovnané. On letos na antuce v Paříži vyhrál zaslouženě, ale já cítil, že na domácím hardu mám šanci. Jsem rád, že se mi povedlo vývoj otočit a postoupil jsem dál," hodnotil Fritz postup přes finalistu z roku 2022.

Šestadvacetiletý Fritz postoupil do čtvrtfinále na čtvrtém z pěti posledních grandslamů a celkově popáté v kariéře, dál se ale ještě nedostal. Dvakrát ztroskotal na Novaku Djokovičovi a jednou na Rafaelu Nadalovi a Lorenzu Musettim.

O první semifinále na majorech si světová dvanáctka Fritz zahraje s krajanem Brandonem Nakashimou, nebo Němcem Alexanderem Zverevem.

Přemožitel Jiřího Lehečky Rubljov vypadl v osmifinále. Ruský tenista na betonu v New Yorku podlehl v duelu hráčů TOP 10 Dimitrovovi z Bulharska 3:6, 6:7, 6:1, 6:3, 3:6.

Dimitrov vyhrál i navzdory tomu, že zahrál méně vítězných míčů (41:48) a udělal více nevynucených chyb (67:59). O sedm let mladšího soupeře porazil po třech hodinách a 39 minutách.

Třiatřicetiletý Dimitrov postoupil do čtvrtfinále grandslamu podruhé v sezoně po Roland Garros a celkově poosmé v kariéře. Ve Flushing Meadows se mu to povedlo podruhé a poprvé od roku 2019, kdy si v New Yorku zahrál jedno ze tří grandslamových semifinále.

O první semifinále na majorech po pěti letech a vyrovnání grandslamového maxima si bývalý třetí hráč světa zahraje s domácím Francesem Tiafoem, nebo Australanem Alexeiem Popyrinem.

