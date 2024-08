Macháč na US Open smetl Kordu a vyrovnal grandslamové maximum. Hrát bude ještě Menšík

Tomáš Macháč (23) si na tenisovém US Open vyšlápl i na nasazeného Američana Sebastiana Kordu (24) a po hladké výhře 6:4, 6:2, 6:4 postoupil potřetí v sezoně i v kariéře do třetího kola grandslamu. O premiéru mezi šestnáctkou nejlepších na jednom ze čtyř majorů si zahraje s Belgičanem Davidem Goffinem, nebo Francouzem Adrianem Mannarinem.

Třiadvacetiletý Macháč zatím pokračuje na betonových dvorcích v New Yorku bez ztráty setu a postoupil do 3. kola na třetím letošním grandslamu. Do této fáze se dostal i na Australian Open a Roland Garros. Duel proti o rok staršímu Kordovi vyhrál za dvě hodiny a pět minut.

Rodák z Berouna přišel v utkání jako první o servis, od stavu 2:4 ale vyhrál čtyři hry po sobě a získal první set. Na začátku druhé sady vybojoval český tenista brzký brejk a Korda si vzal za stavu 1:2 pauzu na ošetření ruky. Pauza mu nepomohla a přišel i o druhý set.

Ve třetí sadě ještě syn vítěze Australian Open z roku 1998 Petra Kordy zabojoval. Prolomil Macháčovo podání a ujal se vedení 3:0, ale znovu si nechal ošetřit pravou ruku. Macháč poté vývoj zvrátil. Od stavu 1:4 vyhrál zbývajících pět her a mohl slavit postup.

22:00 | Schoolkate – Menšík

Stoprocentní úspěšnost tria českých singlistů se v noci ze čtvrtka na pátek pokusí potvrdit Jakub Menšík, který se o obhájení loňského třetího kola utká s Australanem Tristanem Schoolkatem. Už ve středu postoupil do 3. kola Jiří Lehečka, který udolal v pěti setech Mitchella Kruegera a navázal na předchozí obrat proti Mártonu Fucsovicsovi.

