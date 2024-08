Macháč ve třetím kole US Open smetl Goffina a vylepšil si grandslamové maximum

US Open ATP - Dvouhry

Tomáš Macháč (23) ve třetím kole US Open přehrál Davida Goffina (33), proti kterému magicky otočil zápas ve Wimbledonu, a postupem do druhého týdne vylepšil své grandslamové maximum. Rodák z Berouna porazil Belgičana 6:3, 6:1, 6:2 a letos ve Flushing Meadows stále neztratil set.

Tomáš Macháč letos poprvé překročil první kolo na US Open a i díky skalpu Sebastiana Kordy si zahrál své třetí letošní a zároveň kariérní třetí kolo na grandslamech. Na Australian Open (Karen Chačanov) ani na French Open (Daniil Medveděv) neuspěl a premiérový postup do druhého týdne na turnajích velké čtyřky slaví až v New Yorku.

S Davidem Goffinem, proti kterému otočil zápas ve Wimbledonu, ztratil jen šest her a za hodinu a tři čtvrtě postoupil mezi šestnáctku nejlepších.

Statistiky zápasu Livesport

Macháč v první sadě získal dvakrát soupeřovo podání a úvodní set hladce vyhrál. Výborně hrál český tenista i v tom druhém, tam ztratil jedinou hru a rychle se dostal do vedení 2:0. Dva brejky přidal také ve třetím dějství a ani se třetím soupeřem v New Yorku neztratil set.

Gofffin sice není už několik let v nejlepší formě, přesto s ním měl Macháč před pár týdny ve Wimbledonu obrovské potíže a zvítězil jen díky obratu nejen z manka dvou setů, ale také ze stavu 0:5 v rozhodující páté sadě. Český tenista se však z posledního vzájemného duelu evidentně poučil.

O premiérové čtvrtfinále na majorech se utká s vítězem duelu mezi Boticem Van De Zandschulpem, který šokoval skalpem Carlose Alcaraze, a Jackem Draperem.

Výsledky mužské dvouhry na US Open