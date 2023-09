Tennis Tracker: Rekordman Djokovič slaví na US Open svůj 24. grandslamový triumf

US Open ATP - Dvouhry

Tennis Tracker: Rekordman Djokovič slaví na US Open svůj 24. grandslamový triumf

Tennis Tracker: Rekordman Djokovič slaví na US Open svůj 24. grandslamový triumf

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 11. září?

1:55 – Novak Djokovič získal 24. grandslamový titul a vyrovnal absolutní singlové maximum Margaret Courtové. Srbský tenista počtvrté v kariéře a v 36 letech jako nejstarší v historii ovládl US Open, ve finále porazil po více než tříhodinovém boji 6:3, 7:6, 6:3 Daniila Medveděva a oplatil mu porážku z předloňského neúspěšného souboje o zkompletování kalendářního Grandslamu.