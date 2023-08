Kvitová kořistí. Petra je šampionka, jsem šťastná, že jsem ji porazila, zářila Wozniacká

Byl to teprve její pátý zápas po více než tříleté pauze, ale nakonec ho zvládla s bravurou. Dvojnásobná maminka Caroline Wozniacká (33) přehrála českou tenisovou ikonu Petru Kvitovou (33) a po noční bitvě s dlouholetou rivalkou jí vyjádřila velký respekt.

Kvitová bude na US Open chybět ve 3. kole po čtyřech letech. Ve svém druhém letošním vystoupení nestačila i kvůli 40 nevynuceným chybám na dvojnásobnou finalistku Wozniackou, Dánce podlehla 5:7 a 6:7. Někdejší světová jednička si proti současné 11. tenistce rankingu WTA připsala vůbec první skalp hráčky TOP 100 necelý měsíc po návratu.

Během letošního US Open Series bojovala Kvitová s nemocí a možná také proto na všech třech turnajích v dusných podmínkách ztroskotala už na raketě druhé soupeřky. Poslední grandslam sezony sice počtrnácté v kariéře a 12. rok po sobě začala vítězstvím, ale druhou výhru nepřidala a teprve podruhé od roku 2011 bude v New Yorku chybět ve třetím kole.

Čtvrtfinalistka z let 2015 a 2017 po výhře nad Španělkou Cristinou Bucsaovou neuspěla v souboji grandslamových šampionek proti dvojnásobné finalistce Caroline Wozniacké. Dvojnásobná wimbledonská vítězka podlehla šampionce Australian Open z roku 2018 ve večerním utkání na Arthur Ashe Stadium po více než dvou hodinách boje 5:7, 6:7.

Třiatřicetiletá Češka měla v úvodu zápasu dvakrát výhodu brejku, ale od stavu 4:2 prohrála 5 z 6 gamů a první set získala její dánská vrstevnice. Ve druhé sadě si Kvitová dokázala vzít zpátky ztracený servis, za stavu 4:5 díky odvážné hře a chybě soupeřky odvrátila dva mečboly a vynutila si tie-break. V něm přímým bodem z podání odvrátila i třetí hrozbu ukončení zápasu, ale při čtvrté spáchala 40. nevynucenou chybu.

"Zápasy proti Caroline jsou vždy těžké. I když teď pár let nehrála, vůbec to nevypadlo, že byla pryč. Byla to velká bitva. Já jsem dnes neodehrála to nejlepší. Cítila jsem se trochu bez energie," přiznala na tiskové konferenci Kvitová. "Od Montrealu mě trápí zdraví, ale na to se nechci vymlouvat. Caroline dnes hrála skvělý tenis," doplnila.

"Na druhý mečbol jsem chtěla zahrát agresivně, být odvážná. Míček ale zastavila páska, bylo to hodně o hlavě. Jsem ráda, že jsem to nakonec dotáhla do vítězného konce," komentovala Wozniacká, jež upravila vzájemnou bilanci na 7:9.

Dánská tenistka se teprve na začátku srpna vrátila na kurty po více než tříleté mateřské pauze, během které se stala dvojnásobnou maminkou. V New Yorku hraje první grandslam od Australian Open 2020 a připsala si druhou a třetí výhru. Vůbec poprvé po svém comebacku porazila členku TOP 100 a rovnou světovou jedenáctku. Členku elitní dvacítky zdolala poprvé od Turnaje mistryň 2018, kdy skolila právě Kvitovou.

"Když jsem sem přijela, tak jsem věděla, že budu nepříjemnou soupeřkou pro všechny hráčky. Cítila jsem se opravdu dobře. Petra je velká šampionka, hraje skvělý tenis a já jsem šťastná, že jsem ji dokázala porazit," dodala dánská finalistka z let 2009 a 2014.

"Hrát Night Session na kurtu Arthura Ashe je ten důvod, proč jsem se vracela. Nemohlo to být lepší, plní se mi sen. Před třemi lety jsem si myslela, že už si tu nezahraju. Teď jsme moc šťastná a všem děkuju za podporu. Moc to pro mě znamená. New York miluju. Miluju město i tento kurt," usmívala se spokojená Wozniacká.

O postup do osmifinále si aktuálně 623. hráčka světa Wozniacká zahraje s domácí 433. ženou žebříčku Jennifer Bradyovou (h2h 0:0), finalistka Australian Open 2021 se minulý měsíc vrátila po dvouleté pauze zaviněné vleklým zraněním levé nohy.

"Je skvělé, že se také dokázala vrátit a zase hraje neuvěřitelný tenis. Já si teď chci užít zítřek se svými dětmi, odpočinout si a co nejlépe se připravit na další zápas," doplnila rodačka z Odense.

Kvitová nedokázala napodobit Karolínu Muchovou, jež ve středu odpoledne přehrála Polku Magdalenu Frechovou a jako první z Češek postoupila do třetího kola. Ve čtvrtek se na ni pokusí navázat Marie Bouzková, Linda Nosková, Karolína Plíšková a čerstvá wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová.

Výsledky US Open ve dvouhře žen