Muchová po jasné výhře nad Potapovovou postoupila na US Open mezi šestnáctku nejlepších

Karolína Muchová (28) ve třetím kole US Open porazila ve dvou setech 6:4, 6:2 Anastasii Potapovovou (23), se kterou vyhrála třetí ze čtyř vzájemných duelů. Postupem mezi šestnáctku nejlepších se přiblížila udržení pozice v TOP 100 a obhajobě loňské semifinálové účasti. O čtvrtfinále zabojuje proti vítězce italské finalistce posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniové (28).

Karolína Muchová zvládla v předchozím zápase těžký souboj s dvojnásobnou šampionkou Naomi Ósakaovou a dnes porazila i 38. hráčku světa Anastasii Potapovovou. Vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3:1, Rusku porazila také loni v Montrealu a v roce 2017 na menším podniku v Praze.

Muchová už ve čtvrtém gamu čelila dvěma brejkbolům, následně však vyhrála 12 z 14 výměn a ujala se vedení 4:2. První setbol v deváté hře ještě nevyužila, o hru později při svém podání bez větších problémů sadu ukončila.

Druhý set byl z pohledu české tenistky jednoznačnou záležitostí. Od stavu 0:1 vyhrála pět her v řadě, náskok už udržela a zaznamenala svoji nejrychlejší výhru na turnaji, znovu dvousetovou.

"Tohle je poprvé, co jsem hrála na Grandstandu. Je to úžasná zkušenost a divákům děkuju za skvělou energii," usmívala se Muchová v pozápasovém rozhovoru na kurtu. "Jsem spokojená s výkony, hraju čím dál lépe a mám šanci zahrát si další zápas," pochvalovala si loňská semifinalistka.

"Je to pro mě speciální turnaj. New York miluju a jsem šťastná, že jsem se mohla vrátit. Moc si to tady užívám i mimo kurt. Loni jsem prožila úžasný turnaj a mám na něj krásné vzpomínky," dodala olomoucká rodačka, která potřebuje vyhrát ještě jeden zápas, aby si udržela pozici v TOP 100.

Muchová totiž v New Yorku obhajuje loňské semifinále, k jehož zopakování potřebuje ještě dvě výhry. O tu první zabojuje proti finalistce letošního Roland Garros a Wimbledonu Jasmine Paoliniové. Italka si ve třetím kole poradila 6:3, 6:4 s Kazaškou Julií Putincevovou a do osmifinále postoupila i na čtvrtém letošním grandslamu, na nichž přitom byla před touto sezonou jen čtyřikrát ve druhém kole.

Muchová, která po loňském vypadnutí v semifinále s pozdější šampionkou Coco Gauffovou nehrála takřka deset měsíců kvůli zraněnému zápěstí, vstoupila do sezony až na trávě a ve Wimbledonu skončila hned na úvod. V New Yorku tak sbírá první letošní grandslamové výhry a potřetí v kariéře zde postoupila do druhého týdne. Povedlo se ji to loni i v roce 2020.

