Muchová se zatím propastnému pádu žebříčkem vyhnula, Brenda Fruhvirtová na US Open vzdala

US Open WTA - Dvouhry

MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Loňská semifinalistka Karolína Muchová (28) vstoupila do letošního ročníku US Open vítězstvím 6:3, 7:5 nad domácí outsiderkou Katie Volynetsovou, bývalé světové osmičce ale stále hrozí propad hluboko do druhé stovky pořadí WTA. Hned na úvod se naopak rozloučila Brenda Fruhvirtová (17), která musela po třech gamech skrečovat. První kolo absolvují v průběhu úterního programu také Linda Nosková (19), Marie Bouzková (26) a Karolína Plíšková (32).

Karolína Muchová obhajuje na závěrečném grandslamu roku body za loňské semifinále a potřebuje ještě několik výher, pokud se chce udržet v elitní stovce žebříčku. Bývalá světová osmička začala v New Yorku dvousetovou výhrou nad Katie Volynetsovou a v live pořadí si polepšila na 171. pozici.

Proti domácí outsiderce zpočátku dominovala, suverénně si hájila servis a k prvnímu setbolu se dostala už na returnu. Ten však neproměnila a vzápětí musela likvidovat úvodní dva brejkboly soupeřky. Ve druhém dějství naopak třikrát ztratila náskok brejku a dopodávala ho až druhý pokus, přestože k prvnímu mečbolu se propracovala už za stavu 5:4.

Statistiky zápasu. Livesport

Finalistka loňského French Open zahájila letošní sezonu kvůli operaci pravého zápěstí až těsně před Wimbledonem a nejlepšími výsledky jsou čtvrtfinále na trávě v Eastbourne a finále na antuce v Palermu. US Open je jejím teprve šestým turnajem po pauze.

Pořádnou porci bodů ztratila už před pár týdny na přípravné tisícovce v Cincinnati, kde zakončila obhajobu loňského finále již ve druhém kole po porážce s Jessicou Pegulaovou. Dobrou zprávou pro rodačku z Olomouce je fakt, že po US Open nebude až do konce června 2025 obhajovat žádné body a může světovým pořadím jen stoupat.

Na US Open před šesti lety prorazila na nejvyšší okruh, jejím maximem je právě loňské semifinále. Další krůček k vyrovnání loňského výsledku a zažehnání propastného žebříčkového propadu se pokusí udělat proti dvojnásobné šampionce a bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové.

Brenda Fruhvirtová posbírala v posledních dvou sezonách celkem 15 titulů na okruhu ITF a letos se chtěla soustředit výhradně na nejvyšší tour. Celou sezonu se ovšem prakticky neustále trápí zdravotně. Navzdory tomu zaznamenala progres, i když mnohem menší, než se očekávalo.

Jedna z nejtalentovanějších teenagerek debutovala v TOP 100 světového pořadí a zapsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a také na grandslamech. Jenže už na několikátém turnaji po sobě nebyla fit a na druhém v řadě musela skrečovat.

Její debut v hlavní soutěži US Open trval pouhé tři gamy. Mladší z tenisových sester si po snížení skóre na 1:2 vyžádala návštěvu lékaře a po konzultaci se rozhodla zápas s domácí kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou skrečovat.

Bývalá světová devatenáctka Lepchenková, která se vrací po dopingovém trestu, narazí ve druhém kole na Anastasii Potapovovou, nebo Leylah Fernandezovou.

Putincevová – Nosková (23:45)

Lysová – Bouzková (středa 00:15)

Šarífová – Plíšková / hraje se

Výsledky ženské dvouhry na US Open