Sabalenková pokračuje v dominanci i na US Open, loňská finalistka stále neztratila set

US Open WTA - Dvouhry

Světová tenisová dvojka Aryna Sabalenková (26) vyhrála už sedm zápasů v řadě, dokonce ani v jednom nemusela do rozhodující sady. Po dominantním triumfu na tisícovce v Cincinnati pokračuje ve skvělých výkonech na US Open, kde obhajuje finálovou účast. Běloruska si ve druhém kole poradila 6:3, 6:1 s Luciou Bronzettiovou (25). Ve středu bude v akci také loňská šampionka Coco Gauffová (20).

Sabalenková dorazila do New Yorku po triumfu na tisícovce v Cincinnati, kde v pěti zápasech neztratila jediný set, ačkoliv potkala i světovou jedničku Igu Šwiatekovou a Jessicu Pegulaovou. Po prvenství v Ohiu zatím dominuje také na US Open a v ani jedné sadě neprohrála více než tři gamy.

Loňská finalistka si poradila s kvalifikantkou Priscillou Honovou a následně za hodinu hry vyřídila Luciu Bronzettiovou. Italské outsiderce nenabídla jedinou brejkbolovou příležitost, sama na returnu využila polovinu z osmi šancí a při vlastním podání nezvládla jen devět bodů.

Statistiky zápasu. Livesport

Aktuální světová dvojka tak vyhrála už sedm utkání po sobě a všechny ve dvou setech. Před pár dny v Cincinnati dosáhla na svůj první titul od úspěšné obhajoby triumfu na lednovém Australian Open, kde získala oba své grandslamové vavříny.

Na US Open může už popáté v kariéře a čtvrtým rokem po sobě postoupit do druhého týdne. V minulých třech ročnících byla minimálně mezi nejlepšími čtyřmi a loni padla až ve finále s Coco Gauffovou, proti které nedotáhla náskok setu.

Soupeřkou Sabalenkové ve třetím kole bude Jekatěrina Alexandrovová, s níž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 3:3, nebo 16letá domácí teenagerka Iva Jovicová startující na divokou kartu.