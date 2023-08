Tennis Tracker: Djokovič bude opět lídrem žebříčku, druhým dnem pokračuje US Open

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 29. srpna?

07:54 – Novak Djokovič už poosmnácté v kariéře začal zápas na grandslamu vyhraným setem bez ztráty gamu. Druhý v této statistice Rafael Nadal nadělil kanára v úvodním setu na turnajích 'velké čtyřky' celkem třináctkrát.

07:02 – Skvělá výměna ze zápasu Novaka Djokoviče s Alexandrem Müllerem:

06:40 – Novak Djokovič vstoupil do US Open jednoznačnou noční výhrou 6:0, 6:2, 6:3 nad Francouzem Alexandrem Müllerem a na rekordním 67. grandslamu v řadě tak vyhrál zápas prvního kola. Šestatřicetiletý Srb se díky tomu po turnaji počtvrté v sezoně a podesáté v kariéře posune na post světové jedničky, kterou bude rekordních 390 týdnů. O postup do třetího kola, v němž v New Yorku ještě nikdy nechyběl, si trojnásobný šampion zahraje se Španělem Bernabém Zapatou (h2h 0:0). VÍCE V ČLÁNKU

06:15 – Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Linda Nosková a loučící se Barbora Strýcová odehrají v úterý první kolo na grandslamovém US Open.

05:21 – Petra Kvitová na US Open 12. rok po sobě a celkově po 14. v kariéře uspěla ve svém zahajovacím zápase. Do letošního ročníku vstoupila čtvrtfinalistka z let 2015 a 2017 výhrou 6:1, 7:6 nad naturalizovanou Španělkou Cristinou Bucsaovou. Ve druhém kole narazí na dvojnásobnou finalistku Caroline Wozniackou. VÍCE V ČLÁNKU