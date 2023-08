Tennis Tracker: Macháč si poradil s Andersonem a od US Open ho dělí poslední soupeř

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 26. srpna?

08:17 – "S Tatjanou je to velmi těžké. Naposledy jsem s ní hrála asi před sedmi lety. Musíte mít neustále dobrou pozici nohou, do poslední chvíle sledovat míček, být odvážní a chodit k síti. Věděla jsem, co mám dělat a myslím, že se mi to povedlo," řekla Sara Sorribesová v Clevelandu po semifinálové výhře nad Tatjanou Mariaovou.

Rozhovor se Sarou Sorribesovou po postupu do finále v Clevelandu Livesport

05:51 – Jiří Lehečka bude na tvrdém povrchu v americkém Winston-Salemu čelit ve svém prvním finále na okruhu ATP Sebastiánu Báezovi (h2h 1:1). Argentinský antukář, který až dosud nikdy nebyl ve čtvrtfinále mimo antuku, v semifinále udolal po třech a čtvrt hodinách boje 6:3, 6:7, 7:6 nejvýše nasazeného Chorvata Bornu Čoriče a po červencovém triumfu v Kitzbühelu si připsal již 9. výhru v řadě.

05:47 – Tomáš Macháč v kvalifikaci US Open porazil 6:4, 7:5 jihoafrického finalistu z roku 2017 Kevina Andersona a postoupil do závěrečného třetího kola. O místo v hlavní soutěži a zopakování loňského výsledku si dvaadvacetiletý Čech zahraje s Chorvatem Bornou Gojem (h2h 1:0).

05:43 – Šťastná poražená kvalifikantka Sara Sorribesová na turnaji WTA 250 v Clevelandu porazila 6:4, 6:3 Němku Tatjanu Mariaovou a podruhé v kariéře postoupila do finále. O navázání na triumf z Guadalajary 2021 se šestadvacetiletá Španělka utká s Jekatěrinou Alexandrovovou (h2h 1:0).