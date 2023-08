Tennis Tracker: Plíšková, Vondroušová i Veselý znají soupeře z kvalifikace

US Open WTA - Dvouhry

Markéta Vondroušová bude na US Open pod tlakem.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 27. srpna?

11:15 – Dětský den před startem grandslamového US Open přilákal do národního tenisového centra USTA 40 868 diváků. Padl tak historický rekord v návštěvnosti této tradiční akce. Doposud bylo maximem 35 525 příchozích z loňského roku.

09:22 – Markéta Vondroušová představila před startem US Open dva nové partnery. Hrát bude v oblečení švédské módní značky J. Lindeberg, stala se také ambasadorkou rakouského koncernu Red Bull.

06:18 – "Myslím teď jen na svůj tým. Jsme spokojení, hodně na sobě pracujeme a je příjemné dosáhnout takového výsledku. Samozřejmě jsem unavený. Gratuluji Jirkovi a jeho týmu a děkuju za úžasný týden a všem, kdo přišli," řekl Sebastián Báez pár minut po triumfu na turnaji ATP ve Winston-Salemu.

Rozhovor s vítězem turnaje ve Winston-Salemu Sebastiánem Báezem Livesport

Moment dne ATP z finále Jiří Lehečka – Sebastián Báez Livesport

05:42 – Po skončení kvalifikace byl zkompletován pavouk US Open také ve dvouhře žen. Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová začne proti Na Lae Han z Jižní Korey, finalistka z roku 2016 Karolína Plíšková bude v prvním kole čelit Rumunce Eleně Ruseové.

05:35 – Jakub Menšík po úspěšně absolvované kvalifikaci US Open zahájí svou premiéru v hlavní soutěži grandslamového turnaje proti Francouzi Grégoiremu Barréremu. Proti francouzskému soupeři začne také Jiří Veselý, který se utká s kvalifikantem Enzem Couacaudem.

05:11 – Jiří Lehečka ve svém prvním finále na okruhu ATP na titul nedosáhnul. V americkém Winston-Salemu jednadvacetiletý český tenista nestačil na argentinského antukáře Sebastiána Báeze, který zvítězil 6:4, 6:3 a tři týdny po triumfu v Kitzbühelu korunoval svůj nejlepší turnaj na tvrdém povrchu.