Tennis Tracker: V New Yorku startuje US Open, k vidění bude sedm českých zástupců

Na US Open se v pondělí představí i Karolína Muchová.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 28. srpna?

06:10 – Hned sedm českých zástupců v pondělí vstoupí do turnaje US Open. Úvodní zápas čeká v New Yorku také 18letou Lindou Fruhvirtovou, která na Grandstandu vyzve jako druhá v pořadí domácí Američanku Danielle Collinsovou.