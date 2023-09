Tennis Tracker: Zverev vyhrál vyčerpávající maraton se Sinnerem, Jabeurová finále neobhájí

US Open WTA - Dvouhry

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 5. září?

07:39 – Alexander Zverev v osmifinále US Open znovu po dvou letech porazil Jannika Sinnera a po čtvrté výhře v řadě upravil vzájemnou bilanci na 4:1. Letos v noční pětisetové bitvě v extrémně náročných podmínkách pod zataženou střechou Arthur Ashe Stadium zvítězil v půl druhé ráno až po 4 hodinách a 41 minutách boje 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 poté, co Ital už na začátku třetího setu bojoval s křečemi. Německý tenista ve čtvrtfinále vyzve obhájce titulu Carlose Alcaraze (h2h 3:2).

05:02 – Daniil Medveděv na US Open porazil 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 Australana Alexe de Minaura a oplatil mu porážku z posledních dvou vzájemných soubojů. Ve čtvrtfinále se předloňský šampion utká stejně jako před třemi lety s krajanem Andrejem Rubljovem (h2h 6:2).

04:57 – Aryna Sabalenková den po získání jistoty posunu na post světové jedničky zvládla suverénně osmifinále US Open a začala s tvořením bodového náskoku. Darju Kasatkinovou přehrála 6:1, 6:3 a vzájemnou bilanci upravila na 5:2. O třetí semifinále během posledních tří let si zahraje s Qinwen Zheng (h2h 0:0).

00:21 – Ons Jabeurová zakončí i letošní sezonu bez zisku grandslamového titulu. Loňská finalistka US Open, která nedávno ve Wimbledonu prohrála i své třetí finále na majorech, vypadla letos v New Yorku už v osmifinále po porážce 2:6, 4:6 s Qinwen Zheng. Dvacetiletá Číňanka vyzve ve svém premiérovém čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky Arynu Sabalenkovou, nebo Darju Kasatkinovou.