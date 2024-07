Dočká se Wimbledon odvety skvělé finálové bitvy z minulého roku? Proti jsou Musetti a Medveděv

Mužský Wimbledon se může dočkat odvety loňského finále mezi Novakem Djokovičem a Carlosem Alcarazem. V cestě však stojí vyzyvatelé Daniil Medveděv a Lorenzo Musetti. Poradí si v semifinále oba favorité, nebo se v All England Clubu dočkáme překvapení?

Alcaraz se s Medveděvem potkal v semifinále i vloni. Ruského tenistu tehdy smetl ve třech setech a o dva dny později získal svou první wimbledonskou trofej. Medveděv chce španělskému sokovi jednoznačnou prohru vrátit a do zápasu vstupuje podpořen čtvrtfinálovou výhrou nad světovou jedničkou Jannikem Sinnerem. Dvaadvacetiletého Itala porazil v pěti setech.

Osmadvacetiletý Rus má v semifinálových bitvách na grandslamech skvělou bilanci. Z posledních osmi jich vyhrál šest. Na začátku roku v Austrálii i vloni v září v New Yorku Medveděv boj o finále zvládl, jednoznačná prohra z minulého ročníku londýnského turnaje však zůstává mementem.

"Proti Carlosovi je těžké hrát, protože může trefit winner z téměř jakékoliv pozice," řekl Medveděv.

Alcaraz se do semifinále protrápil. Ve třetím kole si zahrál pět setů s Francesem Tiafoem, v dalším zápase ho o jeden set obral Ugo Humbert a nadřel se i ve čtvrtfinále proti Tommy Paulovi, v němž musel po prohrané první sadě otáčet.

Když však potřeboval, vždycky dokázal zapnout. "Řeknu vám, že nejtěžší na zápasech s Daniilem je to, že dosáhne na každý míč. On je jako zeď. Každý míč se od něj odrazí," řekl španělský tenista před páteční bitvou.

Proti Medveděvovi má o motivaci postaráno. Pokud by postoupil do finále, zahrál by si o titul ve stejný den, jako španělští fotbalisté o trofej pro mistry Evropy.

Djokovič stojí v cestě Musettimu

Pětadvacátý hráč žebříčku Musetti se bude snažit navázat na Jasmine Paoliniovou, která si účast ve wimbledonském finále zajistila ve čtvrtek výhrou nad Chorvatkou Donnou Vekičovou. Pokud by dvaadvacetiletý mladík vyzrál na zkušeného Djokoviče, zajistil by pro italský tenis historický úspěch. Itálie totiž nikdy v historii neměla zastoupení v mužském i ženském finále grandslamu.

V cestě za italským snem ale stojí soupeř z nejtěžších. Sedmatřicetiletý Djokovič usiluje o rekordní osmou wimbledonskou korunu a rovněž rekordní 25. grandslamový titul.

Zkušenému Srbovi v nahuštěném programu výrazně pomohl Alex de Minaur, který odstoupil před čtvrtfinále a Djokovičovi tak umožnil pošetřit důležité síly.

Semifinálový duel s Musettim bude mít zajímavý náboj i kvůli výlevu, který si Djokovič neodpustil po osmifinálovém postupu přes Holgera Runeho. Nejúspěšnější tenista historie se vymezil vůči divákům, kteří ho údajně na kurtu několikrát vybučeli.

Je proto téměř jasné, že podporu na centrálním dvorci bude mít outsider z Itálie. A nutno říct, že ji bude potřebovat. Jeho vzájemná bilance s Djokovičem je 1:5 a poslední dva zápasy skončily výhrou srbského tenisty. Duel ve čtvrtém kole letošnío Franch Open ale Musetti dokázal pořádně zdramatizovat. S Djokovičem bojoval přes čtyři a půl hodiny, nakonec ale zápas ztratil v pěti setech.

"Poslední zápas byl opravdu intenzivní. Myslím si, že když budu hrát stejně, tak mám šanci uspět," řekl Musetti.